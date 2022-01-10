İzmir'in en büyük kentsel dönüşüm projelerinden "Forum Göztepe" hayata geçiyor

Alışveriş merkezi, rezidans, konut ve karma projeleriyle 25 yıldır Türkiye'de ve dünyada 12 milyon metrekarelik proje inşa eden ve toplamda 8 milyar dolardan fazla yatırıma imza atan Turkmall, İzmir'in en büyük kentsel dönüşüm projelerinden olan Forum Göztepe'nin lansman toplantısını gerçekleştirdi.

İzmir'in en büyük kentsel dönüşüm projelerinden olan Forum Göztepe hayata geçiyor. Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde düzenlenen ve Esentepelilerin yoğun katılım gösterdiği tanıtım toplantısında konuşan Turkmall Yönetim Kurulu Başkanı Levent Eyüboğlu, Turkmall olarak sektörde 30'uncu kuruluş yılını kutladıklarını belirterek, Forum Göztepe'nin sosyal alanlar, alışveriş ve modern yaşamı bir arada sunacak örnek bir proje olduğunu söyledi.

İzmir ve Ege Bölgesi'ne özel önem verdiklerini kaydeden Eyüboğlu, “Turkmall olarak 2016 yılından bu yana kentsel dönüşüm ve karma projelere ağırlık verdik. Ülkemiz için önemli olan 6306 sayılı kentsel dönüşüm kanunu ile birlikte konut, sosyal tesisler ve işyerlerini kapsayan karma projelerle sektördeki yolculuğumuza devam ediyoruz. İzmir aktif fay hatlarının üzerinde ve deprem riski taşıyan bir şehir. Bunun yanı sıra; kentin yapı stoku da yaşlı. İzmir'in yüzde 80 oranında dönüşmesi gerekiyor. Özellikle kent merkezinde bu sağlıksız konut stoku daha çok dikkat çekiyor. İzmir'de yeni ve sağlıklı konutların inşa edilmesi ve günün ihtiyacına cevap verecek nitelikli projeler yapılması gerekli. Asıl işimiz yaşam alanları oluşturmak. Bundan sonra da İzmir'de önemli karma konseptli projeleri yaşama geçirmek istiyoruz” diye konuştu.

1 milyar liralık dev kentsel dönüşüm yatırımı

Turkmall Yönetim Kurulu Başkanı Levent Eyüboğlu, İzmir'in kentsel dönüşüm konusunda acilen harekete geçmesi gerektiğini ve bir özel şirket olarak İzmir'in en büyük kentsel dönüşüm projesini yaşama geçireceklerini söyledi.

Forum Göztepe markasıyla Esentepe Mahallesi'ndeki toplam 200 bin metrekarelik alanda 1 milyar liralık yatırımla kentsel dönüşüm projesi hazırladıklarını dile getiren Eyüboğlu, şu bilgileri verdi:

“İzmir'de herkes tarafından kabul gören Forum Bornova markasının ardından şimdi de karma bir proje olan Forum Göztepe'yi İzmirliler'le buluşturmanın heyecanını yaşıyoruz. Burası bizim açımızdan çok değerli bir proje; çünkü yalnızca AVM ve konut inşa etmeyeceğiz. Meydanı, sokağı ve sosyal donatılarıyla yeni bir yaşam merkezi oluşturacağız. İzmir'in ihtiyaçlarına cevap verecek, modern mimariye sahip ve sağlam zemin üzerinde kuracağımız projede bin 450 konut olacak. Ticari alanlar, ofis alanları sosyalleşebileceğiniz mekanlar, her daire için bir kapalı otopark gibi pek çok özelliği bir arada sunacağız. Forum Göztepe, hem çevre yoluna hem de metroya ve sahile yakın bir konumda olmasıyla ulaşım avantajı da sunuyor.”

Müteahhitler Federasyonu (MÜFED) Başkanı ve İZTO Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Kahraman da, deprem kuşağında bulunan İzmir'de yüzde 70'in üzerinde riskli yapı bulunduğunu belirterek, kentsel dönüşüm konusunun bir kurtuluş mücadelesi olarak değerlendirilmesi çağrısında bulundu.

"Dönüşüm adeta yeni bir kurtuluş mücadelesi olarak değerlendirilmeli"

İsmail Kahraman, “Sağlıksız konut stoku hem can hem de mal güvenliği açısından ciddi bir risk oluşturuyor. Bu nedenle kamu, özel sektör ve vatandaşlar ele ele vererek kentsel dönüşüm konusunda uzlaşı içinde çalışmaların sürdürülmesi gerekiyor. Dönüşümün adeta yeni bir kurtuluş mücadelesi olarak değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Beton, çimento ve cam gibi malzemelerde yüzde 300 civarında yaşanan fiyat artışları sektörde bir takım sıkıntılara neden oldu” diye konuştu.

Esentepe Mahallesi'ndeki vatandaşların hak kaybına ve mağduriyete uğramamaları için yola çıktıklarını söyleyen Esentepe ve Çevresi Kentsel Dönüşüm Derneği Başkanı Cengiz Aktaş ise projenin son aşamaya geldiğini vurguladı.

Forum Göztepe'nin klasik bir kentsel dönüşüm projesi olmadığını ifade eden Aktaş, Esentepe'nin sosyal ve çevresel anlamda da önemli bir kazanıma sahip olacağını, çocukların geleceği için herkesin bu projeye sahip çıkması gerektiğini sözlerine ekledi.

Toplantıda Şehir Planlama Uzmanı Ayda Maç ve projenin Mimarı Güray Kulaç da, Forum Göztepe'nin bölgesiyle bütüncül, insan odaklı yapısını anlatan, mimari, teknik ve sosyal donatıları hakkında bilgi veren ayrıntılı görsel sunumlar gerçekleştirdi. Turkmall Yönetim Kurulu Başkanı Levent Eyüboğlu da etkinliğin sonunda Cengiz Aktaş'a bir teşekkür plaketi sundu. Eyüboğlu, 11 yıldır windsurfle uğraşan, 3 dünya, 1 Avrupa şampiyonluğu bulunan 4 adet de Türkiye şampiyonluğu olan 15 yaşındaki TAKEV öğrencisi Elif Ercan'a da Turkmall'un sponsorluk desteği vereceğini ifade etti.