İzmir'in en uzun tünelinde yoğun tempo

1 milyar 150 milyon liralık dev yatırımın ekonomik krize rağmen devam ettiğini ifade eden Başkan Soyer, tünelin Yeşildere EXPO ve Buca Metrosu projeleri için kaldıraç olacağını söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Buca ile Bornova arasında kesintisiz ulaşım sağlayacak projenin önemli ayaklarından Buca Onat Tünelini yerinde inceledi. Başkan Tunç Soyer, Buca Homeros Bulvarını Bornova'daki otogarla buluşturacak projenin ikinci etabı çerçevesinde, yürütülen tünel çalışmaları için Buca'daki şantiye alanında çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başkan Soyer'e İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Özgür Ozan Yılmaz ve Fen İşleri Dairesi Başkanı Hamdi Ziya Aydın eşlik etti.

1 milyar 150 milyon liralık dev yatırım

Başkan Soyer, “Çalışmalar tamamlandığında viyadüklerle birlikte tünel, Konak-Bornova arasında yaklaşık 45 dakikalık yolculuk süresini 10 dakikaya indirecek. Dolayısıyla da kent içerisindeki trafiğe nefes aldıracak dev bir yatırım bu. Şuan fiyat artışlarıyla birlikte 1 milyar 150 milyon liralık bir bütçesi var; ama bu miktar işin bitişinde 2 ya da 2 buçuk milyar liraları bulacak. Böyle büyük bir proje İzmir trafiğine müthiş bir rahatlama getirecek. Çift tünel olarak işliyor. İki ayrı tüp kazılıyor şu anda. Kazıda daha hızlı ilerlemek için tünel içinde zaman zaman kontrollü patlatma tekniği kullanılacak. Son derece bilimsel çalışmalarla ilerliyoruz. 35 iş makinesiyle 24 saat çift vardiya halinde ekipler çalışmaları yürütüyor. Buca Onat Tüneli ve projenin diğer etaplarını öngörülen tarihlerden daha erken bitirmek için arkadaşlarımız yoğun tempoda çalışıyor” diye konuştu.

Başkan Soyer sözlerine şöyle devam etti:

“Bir yandan da ekonomik kriz ile başa çıkmaya çalışıyoruz; ama şunu söyleyeyim; bu işe verdiğimiz değer ve ehemmiyet, bütün krizleri, sıkıntıları aşmanın zorunluluğunu doğuruyor. Onun için canla başla çalışmaya devam ediyoruz. İzmir'e nefes aldıracağız. Kent trafiği olağanüstü rahatlayacak. Buca ve Bornova çok kolay bir şekilde birbirine bağlanmış olacak ama daha da önemlisi Manisa girişinden itibaren şehir trafiğine uğramadan Konak Tüneline erişme imkanı oluşturmuş olacak. Tek başına sadece iki ilçe arasında bir rahatlama değil tüm kente yayılan trafik akışında büyük bir rahatlamayı getirecek bir proje bu. Beraber çalıştığımız firma da bu projenin öneminin farkında onlar da en hızlı şekilde bitirmek için canla başla çalışıyorlar. İzmir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri el birliğiyle burada çalışmaları yürütüyorlar” şeklinde konuştu.

“Bugünü kurtarmakla kalmayacak geleceğimizi de rahatlatacak”

İzmir'in doğayla uyumlu, sürdürülebilir ve dirençli bir kent olması için yatırımların kararlı bir şekilde devam ettiğini ifade eden Başkan Soyer, “Bu tünel hem Yeşildere EXPO Projesi için hem Buca Metrosu için de bir kaldıraç vazifesi görecek. Hem Buca-Bornova arasındaki tünel ve viyadük çalışmamız hem Yeşildere EXPO Projesi ve Buca Metrosu kentin gelecek kuşaklarına nefes aldıracak. Sadece bugünü kurtarmakla kalmayacak, geleceğimizi de rahatlatacak. O yüzden çok heyecanlı ve mutluyuz. İzmir'i demir ağlarla örüyoruz, bir yandan da dağları deliyoruz” dedi.

Çalışmalar yerin 35 metre altında

Öte yandan Buca girişinden 20 Haziran 2022 tarihinde başlayan kazma işleminde tünelin iki tüpünde 25 metreye ulaşıldı. Yüzeyin 35 metre altında devam eden tünel çalışmalarında 35 iş makinesi ile birlikte 8'i mühendis 103 personelle çalışıyor. Maksimum derinlik ise bazı bölgelerde 90 metreye kadar inecek.

Kontrollü patlatma yapılacak

Bugünden (25 Temmuz 2022) itibaren “Yeni Avusturya Tünel Açma Yöntemi” (NATM) ile yürütülen kazı çalışmalarına hız kazandırmak ve projeyi daha kısa sürede tamamlamak için kontrollü patlatma tekniği kullanılacak. Büyükşehir belediyesi bu çalışmaya başlamadan önce güzergah üzerindeki binalarda yurttaşların can ve mal güvenliğini korumak için Kaya Patlatma Mühendisliği Derneği Kurucu Üyesi ve Genel Sekreterliği görevini yürüten Okan Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Kahriman ve patlayıcı mühendisliği alanında uzman teknik ekibi ile sahada inceleme yaptı. Tekniğin tünel güzergahında kalan binalara herhangi bir olumsuz etkisi olmayacağı yönündeki bilimsel rapor üzerine harekete geçildi.

Bilimsel verilerle planlama

Bilimsel veriler ışığında kullanılacak malzeme miktarından cinsine kadar çevresel problemleri en aza indirecek şekilde planlanan çalışmalar sırasında sarsıntı bir insanın daire içinde yürümesi ile eşdeğer olacak. Patlatma sırasında çevrede oluşacak titreşimler, titreşim ölçerler ile kayıt altına alınacak. Kontrollü patlatma tekniği ile sürdürülecek kazı çalışmaları güzergahta kalan binalarda herhangi bir olumsuz etki yaratmayacak. Çalışmalar gündüz yapılacak.

Uzunluğu 2,5 kilometre

İzmir'in en uzun tüneli Buca-Onat Caddesi ile Şehirlerarası Otobüs Terminali ve Çevre Yolu Arası Bağlantı Yolu Projesinin ikinci etabı çerçevesinde 559 milyon liralık yatırımla inşa ediliyor.

Çift tüp tünelin uzunluğu 2,5 kilometre olacak ve 2 gidiş – 2 geliş olmak üzere toplam dört şeritte hizmet verecek. Tünelin yüksekliği 7,5 metre, genişliği ise 10,6 metre olarak planlandı. Tünel inşaatı ile birlikte projenin üçüncü ve dördüncü etaplarında yer alan iki alt geçit, 4 menfez, 4 kavşak, 1 üst geçit ve duvar imalatları da yapılacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Buca Onat Caddesi ile Şehirlerarası Otobüs Terminali ve Çevre Yolu Arası Bağlantı Yolu Yapılması Birinci Etap ikmal işi çerçevesinde 2 viyadük, 2 alt geçit ve 1 üst geçit inşaatını tamamladı. Bağlantı yolları, aydınlatması yapılarak önümüzdeki aylarda kullanıma açılacak. Viyadük ve alt geçitlerin hizmete girmesi ile birlikte Bornova ve terminal önündeki araç trafiği rahatlayacak.

Şehir trafiğine girmeden otogara ulaşılacak

7,1 kilometrelik güzergah 35 metre genişliğinde, 3 geliş 3 gidiş toplam 6 şerit bölünmüş yol ile 2,5 kilometrelik çift tüp tünelden oluşuyor. Tünel ve viyadük projesi ile Çamlık, Mehtap, İsmetpaşa, Ufuk, Ferahlı, Ulubatlı, Mehmet Akif, Saygı, Atamer, Çınartepe, Merkez, Zafer, Birlik, Koşukavak, Çamkule, Meriç, Yeşilova ve Karacaoğlan mahalleleri aşılarak Bornova Kemalpaşa Caddesi'nden otogara bağlantı sağlanacak. Homeros Bulvarı ve Onat Caddesi üzerinden İzmir'in en uzun tünelini geçen araçlar otogar ve çevre yoluna ulaşabilecek.