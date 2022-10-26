İzmir'in farklı ilçelerinde 26 zehir taciri kıskıvrak yakalandı

İzmir'in farklı ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen kişiler hakkında gerçekleştirilen operasyonlarda, 26 şüpheli jandarma ekiplerince kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin engellenmesi amacıyla; Kiraz, Menderes, Kemalpaşa ve Torbalı ilçelerinde operasyonlar düzenledi. 18-24 Ekim tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda, 26 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda; 382 gram kubar esrar maddesi, 13 gram metamfetamin, 10 gram eroin, 1 gram Afyon Sakızı ve 10 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Öte yandan operasyonda gözaltına alınan ve adliyeye çıkartılan 26 kişiden 1'i tutuklanırken, 1 şahısta adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 24 şüphelinin ise adliyedeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.