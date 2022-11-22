İzmir'in genç yeteneği zirveden inmiyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu 17 yaşındaki cimnastikçi Altan Doğan, 2022'de katıldığı şampiyonalarda 11 kez zirvede yer aldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nün başarılı cimnastikçisi Altan Doğan, 2022'de katıldığı ulusal ve uluslararası yarışmalarda 11 kez şampiyonluk aldı. Altan Doğan bu yıl ise katıldığı Mısır Pharaohs Cup'ta halkada birincilik, Cimnastik Akdeniz Gençler Şampiyonası'nda takım olarak üçüncülük, paralelde birincilik, Dünya Okul Sporları Federasyonu (ISF) Liseler Şampiyonası'nda takım olarak ikincilik, 2022 Türkiye Şampiyonası'nda genel tasnif, halka ve barfikste birincilik, genel tasnif finalinde ikincilik ve paralelde üçüncülük aldı.

“Cimnastik benim her şeyim oldu”

Cimnstik branşının hayatında önemli yeri olduğunu dile getiren Doğan, “Ailem beni 5 yaşında bu branşa yazdırdı ve 12 yıldır cimnastik benim her şeyim oldu. Ülkemizde yapılan Balkan Şampiyonası'nda takım halinde şampiyon olduk. Halka, yer, paralel ve barfikste birinci, alet finalleri genel sıralamada da birinci olarak bu önemli şampiyonayı altı madalya ile kapattım. Şimdi daha da sıkı çalışarak her sporcunun hayali olan olimpiyatlarda yer almak istiyorum” diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin destekleri ile çok iyi hazırlandıklarını söyleyen Doğan, “Kulübümüz Ferhat Arıcan gibi Türkiye'nin en iyi cimnastikçilerinden birini yetiştirdi. Bu bizlere güzel bir örnek oluyor" dedi.