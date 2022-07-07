İzmir'in gözde merkezlerinden Sığacık'ta bayram hareketliliği: Doluluk yüzde 80-90

Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden İzmir'in Seferihisar ilçesindeki Sığacık Mahallesi'nde, Kurban Bayramı öncesi turizm hareketliliği arttı. Sığacık Kale içindeki butik otellerin sahipleri, "Otellerde şu an doluluk yüzde 80-90 civarında. Bayramın 1. gününden itibaren otellerde doluluk yüzde 100'e ulaşacak" dedi.

Marinası, 3 bin yıllık antik kentin kalıntıları ve çevredeki plajlarıyla Seferihisar ilçesindeki Sığacık Mahallesi, yerli ve yabancı turistlerin bayram öncesi uğrak yeri oldu.

Sığacık'a yoğun talep olduğu belirtilirken, butik oteller rezervasyon taleplerine yetişmeye çalışıyor. Otellerdeki doluluğun yüzde 80-90 civarında olduğu belirtilirken, oteller misafirlerinin mağduriyet yaşamaması için hazırlıklarını tamamladı.

"Bu yılda bütün otel odalarımız dolu, hazırlıklarımızı yaptık"

Tatil için her bütçeye uygun işletme olduğunu belirten butik otel sahibi Mahmure Sürük, "Bu yılda bütün otel odalarımız dolu, hazırlıklarımızı yaptık. Sığacık'ımız çok güzel herkesi bekleriz" şeklinde konuştu.

Sığacık'ın nostaljik işletmecilerinden Ali Kuter, "Bayramda odalarımız dolu. Sığacık'ın tarihi dokusu itibariyle kale duvarına yapıldığı için tarihi bir durumu söz konusu. Bizde bu dokuyu koruyarak nostaljiyi devam ettiriyoruz" diye aktardı.

"Amerika'dan geldik. Yeryüzündeki cennet burası"

Tatil için Sığacık'ı tercih eden Şahin Şimşek, "Kurban Bayramı için geldik. Sığacık'ın tarihi dokusunu çok beğendik. Muhteşem yerler, herkesin gezip görmesini tavsiye ediyorum" dedi.

Amerika'dan tatil için Sığacık'a gelen Azeri vatandaşı Moazzanı Farzad da, "Kurban Bayramı tatili için Amerika'dan geldik. Yeryüzündeki cennet burası. Burada tarih ve doğa iç içe her şey çok güzel. Burada romantik sokaklar var" ifadelerine yer verdi.