İzmir'in gözde tatil merkezlerinden Foça Kurban Bayramı'na hazır

İzmir'in Foça ilçesinde havaların ısınması ile birlikte sezon hareketliliği başlarken 9 günlük Kurban Bayramı tatili de turizm işletmecilerinin yüzünü güldürdü.

İzmir'in gözde tatil merkezlerinden Foça'da bayram öncesi doluluk oranları artmaya devam ediyor. Foça'da rezervasyonlar yüzde 80'lere ulaşırken, işletmeciler bayram için hazırlıklarını sürdürüyor. Esnaflar ve işletme sahipleri ile birlikte bayram yoğunluğuna hazır olduklarını ifade eden Foça Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Sedat Özdemir, “Otel işletmecileri ile yaptığımız görüşmelerde yüzde 80'lere ulaşan doluluk oranları olduğu bilgisini aldım. Ramazan Bayramı'nda da yoğunluk yaşadık gayet kalabalıktı ve hiçbir sıkıntı olmadı. Kurban Bayramı'nda daha fazla yoğunluk olacağını düşünüyoruz, vatandaşlarımız herhangi bir sıkıntı yaşarsa bize ulaşsınlar uyarıları her zaman dikkate alıyoruz. Tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı kutlarım” diye konuştu.

"Yoğun bir bayram geçireceğimizi düşünüyoruz"

Foça'da Otel İşletmecisi Bahtiyar Dilsiz, “Sezona iyi bir şekilde hazırlanmıştık, şimdi de bayramı bekliyoruz Kurban Bayramı'na bütün turizm paydaşları olarak hazırız. Bayramı Foça'da geçirecek olan misafirlerimizi bekliyoruz. Doluluk oranımız gayet iyi memnunuz. Normal de hafif bir şekilde geçer diye düşünüyorduk ama yüzde 80- 85'lere ulaşan bir doluluğumuz var. Bayrama yaklaştıkça yüzde 100 olacağına inanıyoruz. Yoğun bir bayram geçireceğimizi düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

"Kurban Bayramı için hazırlıklarımızı tamamladık"

Foça esnafından İbrahim Babadenk, “Yaz sıcak ve sezon güzel başladı. Kurban Bayramı tatili uzun bir süre olduğu için çok yoğun olacak. Şu anda bir yoğunluk var ama biz bayramda daha da artacağını düşünüyoruz. Kurban Bayramı için hazırlıklarımızı tamamladık. Bayramın bereketli geçmesini bekliyoruz” dedi.

Cafe işletmecisi Taner Acar ise Kurban Bayramı'yla beraber çok büyük ziyaretçi akınına uğrayacaklarını beklediğini belirtti.