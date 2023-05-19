İzmir'in ilçelerinde 19 Mayıs coşkusu

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, İzmir'in ilçelerinde de coşkuyla kutlandı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak milli mücadeleyi başlatmasının 104. yıl dönümü, yurt genelinde olduğu gibi İzmir'in ilçelerinde de coşkuyla kutlandı. Atatürk'ün Türk gençliğine armağan ettiği bayram nedeniyle Aliağa'da da törenler vardı. Kutlamalar, Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk sunumuyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından program, Aliağa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde organize edilen gösterilerle devam etti.

Okul bahçesinde düzenlenen kutlama programında, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Aliağa Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Özlem Günay Karataş yaptı. Karataş, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde başlayan kurtuluş mücadelesinin ilk adımının atıldığı 19 Mayıs'ın 104. yılını kutlamaktan onur duyduklarını belirtti.

Karataş'ın konuşmasının ardından, ilçedeki okullar arası düzenlenen spor müsabakalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Aliağa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi step-cimnastik gösterileri, Aliağa Gençlik Merkezi Spor Kulübü sporcularının taekwondo gösterileri ile halk oyunları gösterileri, izleyenlerden büyük alkış aldı. Kutlama programı, Aliağa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan ‘Kurtuluş Mücadelesi' adlı oratoryo dinletisiyle son buldu.

Programa; Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Garnizon Komutanı Albay Faruk Altun, Aliağa Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet İmir, Aliağa İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Ömür Avcı, Aliağa İlçe Jandarma Komutanı Yusuf Can Gökgöz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr. Erdoğan Akyüz, Aliağa Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Özlem Günay Karataş, belediye meclis üyeleri, gaziler, askeri erkan, daire amirleri, sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

104. yılın coşkusu tüm Buca'yı sardı

Buca'da da kutlamalar coşku dolu geçti. Buca Belediyesi, 19 Mayıs heyecanını tüm kente yaymak için meydan ve caddeleri Türk bayrakları ile donattı. Bayram kutlamaları, sabah saatlerinde Demokrasi Meydanı'nda bulunan Atatürk anıtına çelenk sunumuyla başladı. Daha sonra Buca Belediyesi Yenigün Spor Tesisleri'nde gerçekleşen kutlama törenine; Buca Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Garnizon Komutanı Albay Birol Danışman, gaziler, Buca'daki okullardan gelen öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Törende, Buca genelinde şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere Başkan Erhan Kılıç tarafından ödülleri verildi. Türkiye çapındaki spor müsabakalarında dereceye giren Bucalı sporcu gençlerde, düzenledikleri kortejle bayram neşesini yaşattı. Katılımcılardan büyük alkış alan gençlerin ardından kutlamalar; halk oyunları, bando takımı, danslar ve çeşitli gösteriler ile devam etti.

“Samsun'da yakılan meşaleyi Bucalı gençlerimizle birlikte taşımaya devam edeceğiz”

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir açıklama yapan Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, şunları söyledi:

“19 Mayıs 1919 tarihi, herhangi bir takvim günü değil; şanlı Türk milletinin yaktığı millî egemenlik meşalesinin ilk kıvılcımıdır. O yüzden biz 104 yıldır dünyaya bağımsızlık mücadelesinin en güzel örneğini başlatan o vapurdayız. 19 Mayıs 1919'da Samsun'da yakılan meşaleyi Bucalı gençlerimizle birlikte taşımaya devam edeceğiz. Buca Belediyesi olarak göreve geldiğimiz ilk andan beri gençlerimizin bilimle, sanatla, sporla buluşmaları için yoğun çaba sarf ettik. Spor tesislerimiz, kurslarımız, bilim, sanat ve gençlik merkezlerimiz onların istekleri ve ihtiyaçları doğrultusunda hizmet vermeyi sürdürüyor. Gençlerimizin yolunu açmak için çalışmaya devam edeceğiz.”

Bergama'da da törenlerde coşku vardı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Bergama'da da törenlerle kutlandı. Hükümet Konağı önünde Atatürk anıtına çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törene, Cumhuriyet Meydanı'nda coşku ile devam edildi. Kutlama törenlerine; Bergama Kaymakamı Avni Oral, Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, Garnizon Komutanı Tank Albay Adnan Aydın, protokol üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşunun temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Programda öğrencilerin şiir ve kompozisyon okumaları, müzik dinletisi ve halk oyunları gösterileri ilgiyle izlendi. Spor müsabakalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerin verilmesi ile tören son buldu.

Başkan Koştu: "Yarınlarımızın teminatı gençlerimize milletçe olan güvenimiz sonsuz"

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir açıklama yapan Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, "Yarınlarımızın teminatı gençlerimize milletçe olan güvenimiz sonsuz. Ülkemiz, gençlerimizin omuzlarında daima yükselecek ve ilerleyecektir. Bundan hiç şüphem yoktur. Bizlerde şuan almış olduğumuz görevlerimizde hizmetlerimizi yaparken önceliğimizin hep gençlerimiz olmasına dikkat ediyoruz. Yaptığımız ve yapacağımız projelerimizle inşallah gençlerimizle birlikte UNESCO Dünya Mirası Bergama'yı adına, büyüklüğüne yakışır şekilde inşa edeceğiz” dedi.

Çeşme'de bayram coşkusu

Çeşme ilçesinde ise resmi kutlama töreni, Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen Atatürk anıtına çelenk sunma töreni ile başladı. İlçe protokolü, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcilerinin de katıldığı törende Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Nuri Büyükateş, anıta çelenk sundu. Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören, daha sonra saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile sona erdi. Tören sonrası siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları ve kurumlarda Atatürk anıtına çelenk sundu.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlama törenleri, öğrenci bandosu eşliğinde gerçekleştirilen kortej yürüyüşünün ardından Çeşme Amfi Tiyatrosu'nda devam etti. Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, Çeşme Cumhuriyet Başsavcısı Burak Kocaoğlu, resmi kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin de katıldığı tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

Hatice Murat Özsoy Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan kutlama programında, günün anlam ve önemini belirten konuşma Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Nuri Büyükateş tarafından yapıldı. Konuşmanın ardından, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen yarışmalarda derece kazanan öğrencilere ödülleri verildi.

Urla'da da coşku vardı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramının 104. yılı, Urla'da da coşkuyla kutlandı. Urla Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, Atatürk büstüne çelenkler sunuldu, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Tören, Urla Gençlik ve Spor ilçe Müdürü Hüseyin Solmaz'ın konuşmasıyla devam etti. 19 Mayıs'ın önemini belirten şiirlerin okunmasından ardından, spor müsabakalarından ödül alan; takımlara, sporculara, şiir, resim, kompozisyon dalında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Öğrencilere ödüllerini; Urla Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Murtaza Dayanç, Garnizon Komutanı Deniz Albay Hüseyin Çoban, Urla Cumhuriyet Başsavcısı Ali Armağan Karaca, Urla Gençlik ve Spor ilçe Müdürü Hüseyin Solmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü İzzet Gündüz verdi.