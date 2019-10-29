İzmir'in ilçelerinde 29 Ekim coşkusu

İzmir'in ilçelerinde cumhuriyet coşkusu yaşandı. Cumhuriyetin 96. yıl dönümü kutlamaları Aliağa, Bayraklı, Buca, Çeşme, Çiğli ve Torbalı ilçelerinde binlerce vatandaşın katılımıyla düzenlendi.

Cumhuriyetin 96. yıl dönümü kutlamaları İzmir'in çeşitli ilçelerinde birbirinden renkli görüntülere sahne oldu. Aliağa, Bayraklı, Buca, Çiğli, Çeşme ve Torbalı ilçelerinde cumhuriyet coşkusunu yaşayan binlerce vatandaş, soluğu meydanlarda aldı.

Aliağa'da coşkulu bayram

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve dava arkadaşlarının Türk milletine armağan ettiği cumhuriyetin 96. yıl dönümü Aliağa'da da coşkuyla kutlandı. Aliağalı öğrencilerin kortej yürüyüşü ile başlayan kutlama programında Aliağa Kaymakamı Kazım Tekin makamında tebrikatları kabul etti. Aliağa Alp Oğuz Anadolu Lisesi önünden bando eşliğinde başlayan korteje binlerce öğrenci katıldı. Ellerinde Türk Bayraklarıyla yürüyen öğrencilere vatandaşlar alkışlarla destek verdi. Kortejin Cumhuriyet Meydanı'na varmasıyla cumhuriyet coşkusu zirveye ulaştı. Aliağalı öğrencilerin Cumhuriyet Meydanı'nda açtıkları Cumhuriyet ve Atatürk konulu resim sergisini gezen Aliağa Kaymakamı Kazım Tekin, Garnizon Komutanı Albay Faruk Altun ve Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar tören programı kapsamında alanda toplanan halkı selamladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın hep bir ağızdan okunmasıyla başlayan tören programı, Kaymakam Kazım Tekin'in günün anlam ve önemine ilişkin yaptığı konuşmayla devam etti. Aliağa Kaymakamı Kazım Tekin, “Temelleri sağlam olan, dünyada eşi benzeri görülmemiş bir mücadelenin sonunda kurulan cumhuriyetimizi daha nice yıllar gururla kutlamaya devam edeceğiz. Bugün benim Aliağa'daki görevim sona eriyor. 2 aydır bu güzel ilçede ülkemizin önemli bir yerinde bulunan 9 Eylül gibi bir kurtuluş gününü yaşamış olan bir coğrafyada görev almış olmaktan onur ve gurur duyuyorum” dedi. Törende okunan şiirler ve gösteriler programa renk kattı.

Bayraklı, cumhuriyet için yürüdü

Cumhuriyetimizin 96. yıl dönümü Bayraklı'da büyük bir coşkuyla kutlandı. Bayraklı Belediyesi tarafından düzenlenen cumhuriyet kortejine katılan binlerce vatandaş, marşlar eşliğinde bayraklar ve Atatürk posterleri ile yürüdü. Törene eşi Aylin Sandal ile katılan Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Cumhuriyet, tam da Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın dediği gibi kimsesizlerin kimsesidir. Bayraklı Belediyesi olarak, cumhuriyetin değerlerine sahip çıkmayı boynumuzun borcu kabul ediyoruz” diye konuştu Kutlama etkinlikleri kapsamında Bayraklı Belediyesi müzik eğitmenlerinden oluşan grup, Şehit Hakan Ünal Parkı'nda mini bir konser verdi. Müzik eşliğinde dans edip şarkı söyleyen çocuklar, yüz boyama etkinliğinde de eğlenceli dakikalar yaşadı. Çocukların pullardan oluşturduğu Türk bayrağı kompozisyonu da büyük beğeni kazandı. Etkinliklerin ardından, binlerce kişiden oluşan kortej, Şehit Hakan Ünal Parkı önünden yürüyüşe geçti. Toplam 400 metre uzunluğunda Türk ve Atatürk bayraklarının açıldığı yürüyüşe katılanlar, sloganlar ve marşlar eşliğinde Cumhuriyet coşkusunu yaşadı. Mustafa Kemal Anadolu Lisesi bando takımının çaldığı marşlarla yürüyen vatandaşlara gaziler de eşlik etti. Yürüyüş güzergahında oturan vatandaşlar da alkışlarla korteje destek verdi. Yürüyüşün ardından, Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu önünde kurulan sahnede gösteri yapan İzmir Flamenko Atölyesi dansçıları izleyicilerden büyük alkış aldı. Başkan Sandal ve eşi daha sonra Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nda Bayraklı Belediyesi kursiyerlerinin eserlerinden oluşan Cumhuriyet Bayramı sergisini gezerek, kursiyerlerle fotoğraf çektirdi.

Cumhuriyetin 96'ıncı yaşına Buca'da özel resepsiyon

Buca Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı, 96'ıncı yıla özel resepsiyon ve fener alayıyla kutladı. Buca sokaklarında dev Türk bayrağı eşliğinde başlayan cumhuriyet coşkusu, yürüyüşün ardından BBKSM'de düzenlenen resepsiyonla devam etti. Tango ve Türk Sanat Müziği ile renklenen gecede Başkan Kılıç, cumhuriyetin 96'ıncı yaşını zeybek oynayarak karşıladı. Kılıç, “Cumhuriyet; kadınların öldürülmediği, çocukların yatağa aç girmediği, kimsenin ötekileştirilmediği, fikirlerin düşüncelerin özgür olduğu, adaletin herkes için olduğu aydınlık bir ülkenin teminatıdır” dedi. Resepsiyonda Mustafa Kemal Atatürk'ün özel fotoğraflarından hazırlanmış sergi ve Çanakkale Savaşı'nın kahramanlarından Seyit Onbaşı, Türk kadını ve Türk askerini canlandıran performans sanatçıları konukları karşıladı.

Çiğli'de coşkulu cumhuriyet kutlaması

Çiğli Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 96. yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen “Büyük Cumhuriyet Yürüyüşü”nde 7'den 70'e binlerce Cumhuriyet sevdalısı ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle yürüdü. Çiğli Belediyesi öncülüğünde gerçekleşen "Büyük Cumhuriyet Yürüyüşü", Cumhuriyetin ilan edildiği 1923 yılına istinaden saat 19.23'de Ataşehir Mahallesinde bulunan Akvaryum Kafe'nin önünden başladı. Çiğli halkının ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle eşlik ettiği fener alayı yürüyüşüne Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, CHP Çiğli İlçe Başkanı Mert Özcan, İyi Parti Çiğli İlçe Başkanı Hasan Şahin, gaziler, meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri, Çiğli Belediyespor Kulübü sporcuları, Çiğli Belediyesi Eğitim Merkezi öğrencileri ile binlerce Çiğlili katıldı. Çiğli Cumhuriyet alanında sona eren kortej yürüyüşü boyunca vatandaşlar balkonlarında ellerinde salladıkları Türk bayraklarıyla korteje eşlik etti. Kortej yürüyüşü sırasında bando çaldığı marşlarla cumhuriyet kutlamalarının coşkusuna coşku katarken, tahta bacak, poi, jonklör ve tek teker bisiklet gösterileri de yürüyüşe renk kattı. Kortej yürüyüşü Çiğli Cumhuriyet Meydanı'nda 8 yaşındaki Kazım Zeybek Şenol'un zeybek gösterisi ve Başkan Utku Gümrükçü'nün konuşmasıyla sona erdi. Coşkulu kalabalığa seslenen Başkan Utku Gümrükçü, “Neredeyse 100 yıl oldu ama Türkiye'nin, İzmir'in ve Çiğli'nin cumhuriyet aşkı bir adım geri gitmedi. Hep ileriye gitti. Bu akşam Çiğli'de bir tarih yazıldı” diye konuştu.

Torbalı'da fener alayı ve Zakkum konseri

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Torbalı'da da büyük coşkuyla kutlandı. Program dün saat 13.00'da Atatürk anıtına gerçekleşen çelenk töreni ile başladı. Kutlamalar kapsamında bugün Torbalı Kaymakamı Ercan Öter, kaymakamlık binasında tebrikleri kabul etti. Ardından Torbalı ilçe stadında gerçekleşen ve öğrencilerin hazırladığı Cumhuriyet Bayramı kutlama programı gerçekleşti. Binlerce ilçe sakininin katıldığı programda Torbalı Kaymakamı Ercan Öter, Garnizon Komutanı Asteğmen Samet Korkmaz ve Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur, törene katılanların Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Şiir, halk oyunları ve bando gösterileri katılımcılara keyifli anlar yaşattı. Özellikle Özel Bahçeşehir Koleji'nin öğrenci ve velilerince hazırlanan zeybek gösterisinin sonunda stadyumda ay yıldız görseli oluşturulması büyük alkış aldı. Torbalı Kaymakamı Ercan Öter statta yaptığı konuşmasında, cumhuriyeti ilelebet koruyacaklarını belirterek, tüm vatandaşların Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Öte yandan Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında bu akşam Torbalı'da fener alayı ve Zakkum konseri gerçekleşecek.

Çeşme'de 29 Ekim

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Çeşme'de düzenlenen resmi törenle coşkuyla kutlandı. Cumhuriyetin ilanının 96. yılı nedeniyle düzenlenen resmi tören, Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara'nın, makamında kutlamaları kabulüyle başladı. Kabul töreninin ardından bando eşliğinde, Sıdıka Kelami Ertan Ortaokulu önünden başlayan ve Cumhuriyet Meydanı'na kadar süren kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Kortej yürüyüşünün ardından Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ve Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara'nın, Garnizon Komutan Vekili Personel Teğmen Ozan Aziz Dilber ve Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran ile birlikte öğrencilerin ve vatandaşların bayramını kutlaması ile devam etti.