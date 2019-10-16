İzmir'in ilçelerinde Barış Pınarı Harekatına tam destek

İzmir'in Ödemiş ve Aliağa ilçelerinde oda ve borsa başkanları ve iş dünyasının önemli isimleri, TSK'nın yürüttüğü Barış Pınarı Harekatına destek açıklaması yaptı.

Ödemiş ilçesinde oda ve borsa başkanları, tüm il ve ilçelerde olduğu gibi Barış Pınarı Harekatına destek için basın açıklaması yaptı. Açıklamayı, Ödemiş Ticaret Odası Başkanı Rıfat Eriş yaptı. Eriş, açıklamasında, "Türkiye ve Türkiye ekonomisine yöneltilen tehditlere Türk milleti, iş dünyası ve sivil toplumu bir ve beraber olarak en güzel cevabı verecektir. Bu tehditler karşısında bu vatanın her bir ferdi, Türkiye'nin geleceği için daha çok çalışacak, daha çok üretecektir. Gün sessiz kalma değil, milli birlik ruhuyla, bir ve beraber olarak ses verme günüdür. Öte yandan bütün vatandaşlarımızı, özellikle sosyal medyadaki bilgi kirliliği ve provokasyonlara karşı dikkatli olmaya çağırıyoruz. Bu bölgede yaşayanlar bizim komşumuzdur, kardeşimizdir. Aynı medeniyetin, aynı kültürün, aynı inancın mensupları olan bizler arasındaki kardeşlik ve komşuluk hukukunu kimse yok edemez, aramıza kimse fitne ve fesat sokamaz, bizi birbirimize düşman edemez. Türkiye'nin iş dünyası olarak dualarımızla ve bütün gönlümüzle devletimizin ve kahraman askerlerimizin yanındayız" dedi. Basın açıklamasına çok sayıda oda başkanları da katıldı.

"Terör örgütleri, Suriye içinde ve Suriyelilere yönelik de saldırılar düzenlemektedir"

Öte yandan, Aliağa'daki iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının önde gelen temsilcileri, yaptıkları ortak açıklamada Barış Pınarı Harekatını desteklediklerini duyurdu. Ortak açıklama metnini Aliağa Ticaret Odası (ALTO) Başkanı Ömer Ertürk okudu.

Ertürk açıklamasında, Türkiye'nin bu harekatla uluslararası kurallardan doğan hakkını kullandığını ifade ederek, Barış Pınarı Harekatı'nın evrensel hukuk ve Birleşmiş Milletler (BM) Güvelik Konseyi terörle mücadele kararları ile BM Sözleşmesinde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde başlatıldığını söyledi.

Suriye'nin toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve siyasi birliğine saygı gösterildiğini ifade eden Ertürk, şöyle konuştu:

"Dolayısıyla bu harekat, meşrudur ve uluslararası hukuka uygundur. Ülkemiz özellikle Fırat'ın doğusunda, sınırın ötesinde konuşlu terör örgütü unsurlarınca son 2 yılda 100'ün üzerinde taciz ve hasmane eyleme maruz kalmıştır. Bu terör örgütleri, Suriye içinde ve Suriyelilere yönelik de saldırılar düzenlemektedir. Suriye'deki yerel halkın da, terör örgütlerinin giderek artan insan hakkı ihlalleri, göçe zorlanma, taciz ve zulmüne karşı şikayetleri ve tepkileri sürekli artmaktadır. Herkes artık şunu çok iyi görmelidir ki; masum insanları katleden ve ülkemizin güvenliğine de açık tehdit oluşturan terör gruplarına sessiz kalmamız beklenemez. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatıyla başlayıp devam eden tüm bu operasyonlarıyla Türkiye, terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde vermektedir."