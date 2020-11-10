İzmir'in ilçelerinde saat 09.05'te hayat durdu

yılında İzmir'in 30 ilçesinde özlemle anıldı.

Çeşme ilçesinde, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 82. yılı nedeniyle düzenlenen anma töreni, Çeşme Cumhuriyet Meydanı'nda yapıldı. Resmi törende, maske ve sosyal mesafe kurallarına dikkat edildi. Törende çelenkler sunuldu, ardından saat 09.05'te ise siren sesleriyle 2 dakikalık saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okunarak Türk bayrağımız göndere çekildi.

Pandemi önlemleri nedeniyle açık havada gerçekleştirilen törende, günün anlam ve önemini belirten konuşma, 9 Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Eğitim Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Şahin tarafından yapıldı.

Buca'da hayat durdu

Buca'da anma programının adresi Buca Çevik Bir Meydanı oldu. Programa; Buca Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç, Garnizon Komutanı Derya Okan Doğan, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Meydandaki Atatürk anıtında gerçekleştirilen çelenk sunma töreninin ardından, saatler 09.05'i gösterdiğinde tüm Buca'da hayat durdu. Kentin dört bir yanını saran siren seslerine sürücüler araçlarından inerek kornalarıyla eşlik etti.

Öte yandan vatandaşlar, Buca Belediyesi önündeki Atatürk anıtını doldurdu. Vatandaşlar, Buca Belediyesi personeli ile birlikte alanda 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşını hep bir ağızdan okudu.

Aliağa'da da tören vardı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 82. yılında Aliağa'da da düzenlenen törenle anıldı. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende; kaymakamlık, garnizon komutanlığı ve belediye başkanlığı tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saat 09.05'te ise çalınan sirenlerle 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene; Aliağa Kaymakamı Ömer Karaman, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliağa Cumhuriyet Başsavcısı Hikmet Salman, Garnizon Komutanı Vekili Hv. Svn. Binbaşı Bulut Cağlar Deniz, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bayraklı'da da tören yapıldı

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 82'nci yıl dönümü nedeniyle tüm Türkiye'de olduğu gibi Bayraklı'da da törenler vardı. Depremzede vatandaşlar, saatler 09.05'i gösterdiğinde çadırkentte ellerinde Türk bayraklarıyla saygı duruşunda bulundu. Sevgi Yolu girişindeki Atatürk anıtında düzenlenen çelenk sunumuna ise; Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Bayraklı Kaymakamı İbrahim Süha Karaboran, Ege Ordusu Komutanlığından Bülent Akbaş, meclis üyeleri, muhtarlar, siyasi parti ilçe başkanları ve temsilcileri, belediye başkan yardımcıları ve bürokratları, askeri erkan, gaziler, sivil toplum örgütleri başkan ve üyeleriyle vatandaşlar katıldı.

Prof. Dr. Budak: “Atatürk, tüm dünyanın saygısını kazanmış bir liderdir”

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, 82'nci ölüm yıl dönümünde İzmir Valiliği koordinatörlüğünde Ege Üniversitesi Rektörlüğü tarafından düzenlenen törenle anıldı. Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk anıtına çelenk sunulmasıyla başlayan anma töreni, Ege

Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde devam etti. Törende, İzmir Vali Yardımcısı Fatih Kızıltoprak, Ege Ordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri, Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, İzmir üniversitelerinin rektörleri, EÜ Üst Yönetimi ve pandemi dolayısıyla sınırlı sayılı katılımcı yer aldı.

Anma töreninin açılışında konuşan Rektör Budak, İzmir'de gerçekleşen 6.6 büyüklüğündeki depremin keder ve üzüntüsünün yüreklerde hala taze olduğunu belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını şükranla yâd ettiklerini söyleyen Rektör Budak, "Mustafa Kemal Atatürk; milletine olan sonsuz inancı, vatan sevgisi, askeri ve siyasi dehasıyla yalnızca Türk milletinin değil, tüm dünyanın saygınlığını kazanmış bir liderdir. Pek çok ulusa esin kaynağı olan Milli Mücadele hareketine liderlik etmiş; bu mücadeleyi Türkiye Cumhuriyeti ile taçlandırmıştır. Milletimizi istiklal ve istikbaline kavuşturmuş, bugün vatanımızın her köşesinde hâkim olan demokrasinin temellerini atmıştır. Tüm bu özellikleri onu, dünya üzerinde hem askeri hem siyasi başarısıyla düşmanından bile övgü dolu sözler alan ender liderler arasına yerleştirmiştir” dedi.

“Son Yolculuk” isimli belgesel gösterildi

Rektör Budak'ın konuşmasının ardından Ege Üniversitesi Medya Uygulama ve Araştırma Merkezi (EGEMM) tarafından hazırlanan “Son Yolculuk” isimli belgesel gösterimi yapıldı. EÜ Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hasan Mert ise “Atatürk ve Ortadoğu Barışı” konulu konferans verdi. Prof. Dr. Mert, konferansında Mustafa Kemal Atatürk'ün o dönemde Orta Doğu liderleri ile yaşadığı anılardan ve barışçıl diyaloglarından örnekler verdi. Törenin sonunda Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından hazırlanan “Atatürk ve Okuma Tutkusu” konulu sergi gezildi.