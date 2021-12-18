İhlas Haber Ajansı

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İzmir'in ilçelerine mevsimin karı düştü

İzmir’in yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı düşerken ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

İzmir'in yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı düşerken ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada hava sıcaklıklarının düşüşü ve yurdun bir çok bölümünde kar yağışının etkili olmasının beklendiği açıklamasının ardından, İzmir'in bazı ilçelerine mevsimin ilk karı düştü. Özellikle ilçelerin yüksek yerlerinde yağan kar, ortalığı beyaza bürüdü.


Karabağlar ilçesi Kavacık Mahallesi'nde bulunan rüzgar güllerinin olduğu yer, Ödemiş ilçesi Bozdağ Mahallesi ve Kiraz Ovacık Yaylası'nda gece saatlerinde başlayan kar yağışı, her yeri bembeyaz yaparken, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

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