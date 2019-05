İzmir'in ilçelerini 1 Mayıs coşkusu sardı

Emeğin ve dayanışmanın bayramı 1 Mayıs İşçi Bayramı, İzmir'in ilçelerinde coşkuyla kutlandı.

1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle, Çeşme'de çeşitli etkinlikler düzenlendi. Çeşme çarşısı girişinde toplanan emekçiler, Cumhuriyet Meydanı'na kadar sloganlar atarak yürüdü. Çeşme Cumhuriyet Meydanı'nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, konuşmalar yapıldı.

Düzenlenen 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamasına; Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası 4 Nolu Şubesi'ne kayıtlı Çeşme Belediyesi işçileri, Türkiye Gazeteciler Sendikası temsilcileri, Eğitim-Sen Çeşme Temsilciliği üyesi eğitim emekçileri, Belediye Meclis Üyeleri, Çeşme Kent Konseyi Başkanı Ömer Önal, ADD Çeşme Şubesi Başkanı Mehmet Bilgiç, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Çeşme Şubesi Başkanı Sedat Mutlu, CHP İlçe Başkanı Sait Kavasoğulları ve vatandaşlar katıldı.

Buca'da emeğin bayramı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Buca'da coşkuyla kutlandı. Kutlamalar kapsamında, Buca Belediyesi çalışanları Kasaplar Meydanı'ndan belediye binasına yürüyüş gerçekleştirdi. İşçiler, belediye önünde Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç ile birlikte halay çekti. Alanda konuşan Başkan Kılıç, “Adil ve eşit bir düzen için tek yürek olarak mücadelemizi sürdüreceğiz. Belediye çalışanlarımız başta olmak üzere tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun" diye konuştu.

Balçova'da 1 Mayıs Coşkusu

Balçova Belediyesi'nin işçi ve memurları, 1 Mayıs Emekçi Bayramı'nın kutlanacağı Gündoğdu Meydanı'na gitmeden önce belediye önünde davul zurna ile bayramlarını kutladı. Kutlamalara katılan Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya ve Belediye-İş 4 No'lu Şube Başkanı Ayhan Doğan ile birlikte kutlama yapan işçi ve memurlar, birlikte marşlar söyledi, halay çektiler. Her zaman emeğin ve emekçinin yanında olacağını ifade eden Başkan Çalkaya, "Biz her zaman örgütlü gücünü koruyan işçilerimizin yanında olacağız. İşçilerimizin haklarını her zaman onlarla birlikte koruyarak emek mücadelesinin yanında olacağız. Ülkemizde demokrasiyi getirene kadar birlik olarak mücadele edeceğiz” dedi.

Başkan Sandal, emekçilerle 1 Mayıs'ı kutladı

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma gününü emekçilerle birlikte kutladı. Davullu zurnalı kutlamada Başkan Sandal da, işçilerle birlikte halay çekti. Sandal, belediye içinde aile olarak birlik olup, iyi günde, kötü günde dayanışma içinde olacaklarını ve haksızlıklara karşı hep birlikte mücadele edeceklerini söyledi. İzinler, mesai ücretleri ve belediye çalışmaları ile ilgili de bilgi veren Başkan Sandal, değişikliklerin süreceğini ifade ederek, "Ben herkese eşit mesafedeyim ve emekçilerimizle sonuna kadar birlikteyim" dedi.

Bayraklı Belediyesi Fen İşleri şantiyesindeki kutlamaya Başkan Sandal'ın yanı sıra; CHP Bayraklı ilçe Başkanı Cemalettin Alper, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, muhtarlar ve işçiler katıldı.

Karşıyaka'da 1 Mayıs coşkusu

Karşıyaka ilçesinde, sendika temsilcileri ve işçiler, sabah saatlerinde Karşıyaka Belediyesi önünde düzenlenen törene katıldı. Sendika temsilcilerinin birlik ve beraberlik mesajları vermesi ve 1 Mayıs Marşı'nın söylenmesinin ardından konuşan Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Bayramınız kutlu olsun. Ben dar gelirli bir ailenin çocuğu olan bir öğretmenin yine zor şartlarda yetişmiş çocuklarından biriyim. Benim babam, inandığı doğrular için mücadele ederken oradan oraya sürülen bir adam oldu. Biz de bir sürü sıkıntı yaşadık; ama her zaman onurlu insanlar olarak kalmayı tercih ettik. Onurumuzu korumak, her şeyden önce geldi. Bugün belediye başkanıyım ve bana bağlı çalışanların haklarını yememem için, onların haksızlığa uğramaması için gözümün içine bakan binlerce işçinin çalıştığı bir kurumun sorumluluğunu almış durumdayım. Hayatım boyunca verdiğim mücadele var, inandığım değerler var. Şu an aldığım sorumluluk var. Kendime sabahleyin onu sordum. Bugünü ben bayram gibi hissediyor muyum? Aramızda kaç kişi 1 Mayıs'ı bayram gibi hissediyor. Halbuki 1 Mayıs pek çok yerde, Amerika dahil bayram olarak kutlanıyor ;ama biz de acılarla hatırlanan bir gün" diye aktardı.

Aliağa'da da 1 Mayıs coşkusu vardı

Tüm yurtta olduğu gibi Aliağa'da da 1 Mayıs İşçi Bayramı büyük coşkuyla kutlandı. Aliağa Emek ve Demokrasi Platformu tarafından organize edilen kutlamalar, Aliağa Petrol-İş Sendika binası önünde başladı. Burada bir araya gelen sendika ve sivil toplum örgütleri, Demokrasi Meydanı'na yürüdü. İşçilerin yürüyüşüne esnaf ve vatandaşlar alkışlarıyla destek verdi.