İzmir'in ilçelerini bayram coşkusu sardı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 99. yıl dönümü, İzmir'in ilçelerinde coşkuyla kutlandı.

Çeşme'de, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen resmi tören, Milli Eğitim Müdürü Şahan Çöker'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

Resmi törene; Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara, Garnizon Komutanı Vekili Asteğmen Ozan Aziz Dilber, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, Çeşme Emniyet Müdürü Gürcan Alev, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Emin Yılmaz, Sahil Güvenlik Komutanı Kıdemli Üsteğmen Önder Bulut, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, siyasi parti ve STK temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Sıdıka Kelami Ertan Ortaokulu tarafından hazırlanan kutlama programında, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı, Aleyna Şenaylar adlı öğrenci yaptı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından, Namık Kemal İlkokulu öğrencileri, ülkemizin yedi bölgesinden yedi yöresinin harmanlandığı halk oyunları gösterisi sundu.

Aliağa'da coşku tavan yaptı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 99. yıl dönümü, tüm yurt genelinde olduğu gibi İzmir'in Aliağa ilçesinde de düzenlenen törenlerle kutlandı.

İlçede, sabah saat 10.00'da Cumhuriyet Meydanı'nda Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürü Erhan Bayhan'nin Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başlayan törenler, Aliağa Petrokimya İlkokulu'nda gerçekleştirilen kutlama etkinlikleri ile devam etti.

Aliağa Petrokimya İlköğretim Okulu'nda devam eden kutlama töreninde, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürü Erhan Bayhan yaptı.

Öğrencilerin sahnelediği yörelere ait halk oyunları gösterileri, TED Aliağa Koleji Müzik Dinletisi ile Özel Eğitim Uygulama ve İş Eğitimi Merkezi öğrencilerin gösterisi ve Ukrayna dans grubunun sergilediği folklorik oyunlar izleyenlerden büyük alkış aldı. Programının sonunda, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen kompozisyon, şiir, resim yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Törenlere; Aliağa Kaymakamı Erhan Günay, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Garnizon Komutanı Albay Faruk Altun, Cumhuriyet Başsavcısı Hikmet Salman, İlçe Jandarma Komutanı Rıfkı Kulaksız, İlçe Emniyet Müdürü Yasin Uğurtaş, Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürü Erhan Bayhan, sivil toplum örgütleri ve siyasi parti temsilcileriyle birlikte çok sayıda vatandaş katıldı.

Menemen'de 23 Nisan coşkusu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Menemen'de yurt dışından gelen çocuklarla beraber etkinliklerle kutlandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdoğan Akyüz tarafından Atatürk büstüne çelenk sunulmasıyla başlayan program, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel etkinliklerle 9 Eylül İlköğretim Okulu'nun etkinlikleriyle devam etti. Etkinliğe; İzmir Vali Yardımcı Nihat Kaynar, Menemen Belediye Başkanı Vekili Ali Yılmaz, daire amir ve müdürleri ile öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra Vali Yardımcı Kaynar ile Belediye Başkan Vekili Yılmaz, öğrencilerin bayramını kutladı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmalardan sonra; Gürcistan, Ukrayna, Bulgaristan ve Türk öğrenciler 23 Nisan gösterisi sundu. Şiirlerin okunmasından sonra dereceye giren çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

Foça'da da coşku vardı

Foça ilçesinde, Atatürk anıtına çelenk sunma töreni ile başlayan kutlamalarda okullar, jandarma komando okulunun bandosu eşliğinde yürüdü. Törende, protokol adına konuşmayı İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Akar yaptı.

Ödemiş'te gösteriler törenlere renk kattı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 99. yılı kutlama programı, Ödemiş'te çelenk sunma töreniyle başladı. Ödemiş İlçe Milli Eğitim Müdürü Bahattin Gengörü, öğretmenlerle birlikte Hükümet Meydanı'ndaki Atatürk anıtına çelenk sundu. Ödemiş Kaymakamı Kasım Fikret Dayıoğlu, Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, Cumhuriyet Başsavcısı Tuğan Sarıca, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Hüsnü Korkmaz, siyasi partilerin ilçe başkanları, kurum müdürleri, belediye meclisi üyeleri, okul müdürleri, efeler, öğretmenler ve öğrencilerin katıldığı törende, saygı duruşu gerçekleştirilip İstiklal Marşı okundu. Resmi kutlama programı Zafer İlkokulu'nun bahçesinde düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan kutlama programında günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Ödemiş İlçe Milli Eğitim Müdürü Bahattin Gengörü yaptı.

İlçe çapında düzenlenen “Çocuk Bayramı ve Atatürk” konulu şiir yarışmasında birinci olan Elif Naz Sevgi adlı öğrenci okuduğu şiirle katılanları duygulandırdı. Şiirlerin okunması sonrası anasınıfı ve diğer sınıflardan öğrenciler sergiledikleri gösterilerle büyük alkış aldı. Her gösteride öğrenciler, sahneyi Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle donatırlarken, törenin coşkusuna coşku kattı. Dünyada çocuklara armağan edilmiş ilk ve tek bayram için Büyük Önder Atatürk'e şükranlarını gösterilerle sunan öğrencilerin velileri de, okul bahçesini doldurarak heyecana ortak oldu.