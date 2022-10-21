İzmir'in ilk “akademik” anaokulu açıldı

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) tarafından kurulan ve İzmir'in ilk “akademik” anaokulu olma özelliği taşıyan Beyaz Köşk Uygulama Anaokulunun resmi açılışı yapıldı.

Geçtiğimiz eylül ayı itibariyle 3-6 yaş arasındaki çocuklara eğitim vermeye başlayan, okul öncesi eğitime 'akademik' boyut katmayı hedefleyen anaokulu, İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ)'nin Balçova'daki kampüsünün karşısında bulunan eski İzmir Konağı'nda konumlandırıldı. Tarihi bina restore edilerek anaokuluna özel olarak hazırlanırken, çocukların en iyi şartlarda eğitim görmesi için de yemek menüsünden ders seçimlerine kadar tüm detaylar İzmir Ekonomi Üniversitesi akademisyenlerinin desteği ile hazırlandı.

İzmir Ekonomi Üniversitesi Çocuk Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Beyaz Köşk Uygulama Anaokulu açılış töreni; Balçova Kaymakamı Ahmet Hamdi Usta, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve İzmir Ekonomi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Mahmut Özgener, İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Aşkar ile İzmir Ekonomi Üniversitesi Çocuk Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Ezgi Oral Bozkurtoğlu'nun açılış konuşmalarıyla başladı.

Beyaz Köşk Uygulama Anaokulu bahçesinde gerçekleşen törene ayrıca; İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Mücahit Yentür, Balçova İlçe Milli Eğitim Müdürü Erhan Atilla, İzmir Ticaret Odası Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, dekanlar, rektör yardımcıları ve akademisyenlerde katıldı.

İzmir Ekonomi Üniversitesinin Balçova'nın değerini yükselttiğini ifade eden Balçova Kaymakamı Ahmet Hamdi Usta, “Çalıştığım bu 2 yıl içerisinde İzmir Ekonomi Üniversitemiz her zaman çözüm ortağımız oldu. Özelikle pandemi dönemindeki etkinliklerimizde faaliyetlerimizde bize kapılarını açtı. Ben gerek başkanıma gerek rektörümüze teşekkürü borç bilirim. Zaman içinde gördüm ki, İzmir Ekonomi Üniversitesi gerek eğitimleri gerek akademik kadrosuyla sadece İzmir'de değil tüm Türkiye'de çok iyi bir eğitim kurumudur. Yaptığı bütün işlerde hem Türkiye'de hem de İzmir'de fark oluşturuyor. Bugün açılışını yapacağımız Beyaz Köşk Uygulama Anaokulu da bunlardan biri. Sadece anaokulu olmanın ötesinde çok önemli bir misyona sahip. İzmir Ticaret Odası, İzmir Ekonomi Üniversitesi yaparsa en iyisini yapar” dedi.

Özgener: "Çocuklarımız erken yaşta üniversitenin havasını soluyacak"

Çocuk Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde bir anaokulunu faaliyete geçirme hayalini uzun zamandır kurduklarını belirten İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve İzmir Ekonomi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Mahmut Özgener, “Üniversitemizde sağladığımız eğitimin, kentimize, ülkemize ve geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza ve gençlerimize sunacağı katkı bizim için her zaman çok önemli. Özellikle okul öncesinde vereceğimiz eğitimin, bir çocuğun hayatını nasıl şekillendireceğini ve gelecekte belirleyeceği kariyer hedefini ne kadar ileri bir noktaya taşıyacağını, alanında uzman akademik kadromuzdan aldığımız referanslarla değerlendirdik. Erken yaşlarda üniversitenin havasını soluyan, oradaki imkanları görerek ufku açılan ve akademik kadronun tecrübelerinden faydalanan bir çocuğun, büyüdüğünde başarılı bir genç, ülkemizi hedeflerine yaklaştıracak aydınlık bir gelecek oluşturmak için çalışacağına inandık” dedi.

Özgener, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Proje temelli eğitim uygulamalarıyla çocuğu merkezine alan, oyun odaklı bir eğitim süreci sunan anaokulumuzun, 90 bine yakın üyesiyle büyük bir aile olan İzmir Ticaret Odamız'dan aldığı güvenle okul öncesi eğitime hep birlikte farklı bir bakış açısı kazandıracağız.”

"Tüm detayları düşünerek titizlikle hazırladığımız anaokulumuz yavrularımızla buluştu"

İzmir'de vakıf üniversitelerine ait ilk anaokulunu açmanın gururunu yaşadıklarını ifade eden İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Aşkar, “Bugüne kadar gençlerimizin, ülkemizin, şehrimizin, toplumumuzun gelişimi için pek çok başarılı işe imza attık. Saygınlığı olan, fark oluşturan, güven duyulan, Türkiye'nin en çok tercih edilen eğitim kurumları arasına girdik. Artık bu güveni, eğitimdeki bu tecrübemizi, İzmir Ekonomi Üniversitesinin ayrıcalığını biricik yavrularımıza, çocuklarımıza aktarma zamanının geldiğini düşünerek anaokulu açmaya karar verdik. Eğitim müfredatından çocuklarımızın yemek programına kadar tüm detayları düşünerek, büyük titizlikle hazırladığımız anaokulumuz, yavrularımızla buluştu. Çocuklarımız şimdiden üniversiteli, İzmir Ekonomi Üniversitesi ailesinin de en küçük mensupları oldu. Anaokulunun açılmasında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyor, ailelerimiz ile birlikte çok başarılı işlere imza atacağımıza yürekten inanıyorum” dedi.

Beyaz Köşk Uygulama Anaokuluna ilişkin detayları paylaşan İzmir Ekonomi Üniversitesi Çocuk Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Ezgi Oral Bozkurtoğlu da, “Anaokulumuz 72 çocuk kapasitesi ile 4 sınıfı, mutfağı, yemekhanesi, bahçe alanları, test-görüşme odaları, reviri ve uyku odası ile hizmete girdi. Bu yıl üç sınıfımızı açarak 1 Eylül itibariyle eğitim öğretime başlamış bulunuyoruz. Anaokulumuzun en büyük farklılıklarından biri ise yapmış olduğumuz projelerde, branş derslerinde üniversitemizde görev yapan akademisyenlerimizden aldığımız destektir. Merkezimizin ve Beyaz Köşk Anaokulunun faaliyetleri ve proje fikirleri her geçen gün artarak gelişmeye İzmir'e ve çocuklara katkı sağlamaya devam ederken tüm çocuklara, ailelere, uzmanlara ve öğrencilere kapılarını açıyor” diye konuştu.

3-6 yaş arasındaki çocukların kabul edileceği anaokulunda, 4 sınıf olarak toplam 72 öğrenci eğitim görecek. Her sınıfta en fazla 18 öğrenci yer alacak.

Öte yandan İEÜ Çocuk Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezi, 0-18 yaş arasındaki bireylerin gelişimini desteklemek için sadece çocuklarla değil çocuğun gelişiminden sorumlu uzmanlar, eğitimciler ve ailelerle çalışmalar, projeler yürütüyor. Merkez, çocukların çok yönlü gelişimlerini, iyi oluşlarını, evrensel farkındalıklarını ve yaşam becerilerini desteklemeyi, içinde bulunduğumuz dijital çağa ilişkin farkındalıklarını artırarak çevreyle uyum sağlamalarını amaçlıyor. İEU Çocuk Üniversitesi ebeveynler, eğitimciler ve üniversite öğrencileri ile birlikte, yaparak-yaşayarak öğrenen bireylerin yetişmesinde etkili olan oyun temelli destekleyici öğrenme ortamlarının oluşturulmasını hedefliyor.

İEÜ Çocuk Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunda 5 başarılı kadın görev aldı. Merkezin müdürlüğünü, okul öncesi eğitim uzmanı Öğr. Gör. Ezgi Oral Bozkurtoğlu üstlendi. Psikolojik danışmanlık ve rehberlik uzmanı Öğr. Gör. Yasemin Özgün ise müdür yardımcısı olarak görev yapıyor. İEÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Evrim Üstünlüoğlu, İEÜ Moda ve Tekstil Tasarımı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Elvan Özkavruk Adanır ve Uzman Psikolog-Aile Danışmanı Ayşe Özgener merkezin yönetim kurulunda yer alıyor.