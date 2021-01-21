İzmir'in ilk dijital diş hastanesi unvanı Torbalı'ya

İzmir Torbalı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Dijital Hastane Seviye-6 (HIMSS EMRAM STAGE 6) kriterlerini yerine getirerek İlimizde 'Dijital ADSM' unvanı almaya hak kazanan ilk, Ülkemizde 10. Merkez oldu.

Sağlık Bakanlığı, Medipol Üniversitesi ve HIMSS Avrupa işbirliğiyle yürütülen dijital hastane sertifikasyon çalışmaları kapsamında HIMSS Akreditasyon yetkilileri tarafından geçtiğimiz hafta merkezde yapılan değerlendirme sonucu 6. Seviye Dijital Hastane kriterlerini taşıdığı ve sertifika almaya hak kazandığı bildirildi.

Torbalı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Hüseyin Akçaoğlu, Kasım 2020 ‘de Uluslararası HIMSS Analitik O-EMRAM standartlarına göre teknolojinin benimsenmesi ve seviyenin değerlendirilmesi için başvuruda bulunduklarını, 2 ay gibi kısa bir sürede standartları kurumlarında sağlayarak 14 Ocak 2021 tarihinde değerlendirmede tam not alarak HIMSS O-EMRAM seviye 6 olarak belge almaya hak kazandıklarını açıkladı. Akçaoğlu; “Bu uygulama İzmir Diş Hastaneleri içinde ilk, ülkemizde 10'ncu diş hastanesi özelliğine sahiptir” dedi.

Bu belge ile birlikte, Torbalı Ağız Diş Sağlığı Merkezinde hastaların kimlik tanıma sistemi sayesinde kimlik dışı tedavi uygulamalarının önüne geçildi. Muayene başlangıcında hastaların vital bulguları kaydedilerek hekime yardımcı karar destek sistemi devreye alınmış olup yine bu sayede yanlış ve eksik tedavi uygulamaların önüne geçildi. Çocuk hastalar için yer tutucu flor, fissür hatırlatmaları konularak hekimlik açısından iyi uygulamalar sisteme tanıtıldı. Diğer taraftan, yapılan tüm işlemler hastalara SMS uygulaması ile bilgilendirilerek hastaların hekimlere rahatlıkla ulaşabileceği e-mail uygulamaları hayata geçirildi ve hekim-hasta ilişkisi rantabl hale getirildi.

İzmir Torbalı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinin HIMSS 7 standartlarını sağlamak için çalışmalarına devam ettiği kaydedildi.