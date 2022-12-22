İzmir'in ilk uçak kesiti sınıfında dersler başladı

İzmir'in ilk gerçek uçak kesiti olarak tasarlanan mock-up sınıfında dersler başladı. Tasarlanan sınıf, öğrencilerin ve eğitmenlerin eğitim esnasında gerçek bir uçağın içindeymiş gibi hissetmelerine imkan sağlıyor.

İzmir'in ilk gerçek uçak kesiti olarak tasarlanan mock-up sınıfında ilk ders, İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu'nda (İKMYO) gerçekleştirildi. İlk derse, İKMYO Müdürü Prof. Dr. Derman Küçükaltan ve Kabin Amiri Gamze Gençtürk katıldı.

“Önemli bir kazanım”

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı Kabin Eğitim Simülasyonu mock-up sınıfı hakkında açıklama yapan Prof. Dr. Derman Küçükaltan, “Kurduğumuz kabin simülasyonunda verilecek eğitim ile öğrencilerimize mesleki anlamda tecrübe katarak havacılık sektörüne hazır bir şekilde mezun edeceğiz. İlk dersini gerçekleştirdiğimiz mock-up eğitim sınıfı da bu amaca hizmet eden önemli bir kazanım oldu. Bu özel sınıfta öğrenciler, acil durum, emniyet, tıbbi konular, tehlikeli maddeler, yolcu hizmeti, anons, ikram ve servis gibi eğitimleri uygulamalı olarak alabilecek” diye konuştu.