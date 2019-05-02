İzmir'in kadınları, refahı artırmak için birlikte çalışacak

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer, İlçe belediye başkan eşleri ve İzmir'in kadın belediye başkanlarıyla Tarihi Asansör'de buluştu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinin ardından göreve başlayan kadın belediye başkanları ve belediye başkan eşleriyle tanışmak, sosyal politikalar üzerine yapılabilecek ortak çalışmaları konuşmak için bir araya geldi. Buluşmada İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin tarım, sosyal projeler ve sosyal hizmetlere verdiği desteklerinin sunum bilgisi alındı.

Bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Neptün Soyer, “İlk buluşmamızı gerçekleştirdik. Toplantının oldukça samimi ve verimli geçtiğini düşünüyorum. Belediye başkan eşleriyle birlikte kadın belediye başkanlarımızı da buluşmamıza dâhil ettik. 30 ilçemizde ve İzmir'in genelinde hep birlikte çalışarak kadının hayatı nasıl değiştirebileceğini ve model olabileceğini göstereceğiz. Projeler üreteceğiz. Kadınlardan başlayarak ve yerel kalkınmaya destek vererek, ekmeği büyütmeye çalışacağız" dedi.

Özellikle kırsalda kalkınmanın önemine vurgu yapan Neptün Soyer, "İlk buluşmamızda bu nedenle büyükşehir belediyemizin bürokratlarından tarım, sosyal projeler ve sosyal hizmetlere verdiği desteklerle ilgili sunumlar izledik. Kırsalda üretimin en önemli gücü olan kadınlarımıza, üretimdeki rollerinin önemini tekrar hatırlatacağız. Hem ekonomik hem de sosyal olarak geleceğe daha umutlu bakmak için proje ve önerilerimizi birlikte hayata geçireceğiz. Çalışkanlığımız, üretkenliğimiz, birliğimiz, beraberliğimiz ve uyumlu çalışmamızla Türkiye'ye örnek olmayı hedefliyoruz" diye konuştu.