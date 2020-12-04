İzmir'in kalbinde kentsel dönüşüm için ilk yıkım

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ege Mahallesi'nde kentsel dönüşüm için yıkım çalışmalarına başladı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Kentin merkezindeki bu alan, İzmir için yepyeni bir sembol olacak. Ege Mahallesi, kentin dönüşümü için de bir kaldıraç etkisi oluşturacak” dedi.

Yüzde 100 uzlaşı ve yerinde dönüşüm anlayışıyla kentsel dönüşüm çalışmalarını sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ege Mahallesi'nde ilk yıkıma başladı. Yıkım çalışmaları için İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de bölgeye gitti.

Başkan Soyer'e; İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, Genel Sekreter Yardımcısı Suphi Şahin, Ege Şehir Planlama Yönetim Kurulu Başkanı Ali Onat Çetin, İZELMAN Genel Müdürü Burak Alp Ersen ve İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya eşlik etti.

Çalışmaları incelemek için alana giden Başkan Tunç Soyer, “Bugün İzmir'de uzun zamandır kentsel dönüşüm için gözlerin çevrildiği, kent merkezindeki önemli bölgelerden biri olan Ege Mahallesi'nde kentsel dönüşümün uygulama aşamasının ilk adımını atıyoruz” dedi.

"Kentin dönüşümü için de bir kaldıraç etkisi oluşturacak"

Ege Mahallesi'nin kentin merkezinde; ama kentin kimliğiyle hiç uyuşmayan bir görüntüye sahip olduğunu söyleyen Başkan Soyer, kentsel dönüşümün burada başlamış olmasının olağanüstü bir heyecan ve geleceğe dair büyük bir umut olduğunu vurguladı. Birinci etap kapsamında 60 ayda yaklaşık 120 bin metrekare inşaat alanında biri ticaret, ofis ve konut bloğu, diğer ikisi sadece konut bloğu olan üç yapı inşa edileceğini belirten Soyer, “Birinci etap kapsamında yapımı tamamlanacak iki adet konut bloğunda yaklaşık 300 adet konut, yapım aşamasına gelen diğer etaplarımızdaki hak sahiplerine sunulacak ve dönüşüm alanında diğer etaplarda da yapım sürecinin hızlanmasına katkı sağlayacak. Süreç adım adım ilerleyecek. Konutlar yapıldıkça vatandaşlar taşınacak, onların taşındıkları yerlerde yenileme çalışmaları başlayacak. Süreç bu şekilde ilerleyecek ve kentin en merkezindeki bu alan kent için yepyeni bir marka değeri, sembol olacak. Kentin dönüşümü için de bir kaldıraç etkisi oluşturacak” dedi.

"Dönüşümü gerçekleştirmek üzere iki temel prensibimiz var"

Ege Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm projesinin hem bölgenin kültürel, tarihi ve ekonomik değerlerinin hem de bölgede yaşayanların kültürel zenginliği ve renkliliğinin hesaba katılarak hazırlandığını söyleyen Soyer, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu projede de, tıpkı diğer tüm kentsel dönüşüm projelerimiz gibi bölgede yaşayan Roman hemşerilerimizin hassasiyetlerini, görüşlerini esas alarak katılımcı bir süreç yürüttük. Bu çerçevede konut alanları ve ortalarında özelleşmiş yeşil alanların olduğu, Kahramanlar bölgesi ile yaya bağlantısının kurulduğu, kültür merkezi ve ticari fonksiyonlarla bölgenin kente entegrasyonunun sağlandığı bir projeyi hayata geçiriyoruz. Bu bölgede bulunan ve günümüzde kahvehane olarak işletilen Aya Yanı Ligaria Kilisesinin restorasyonunu da gündemimize aldık. Dönüşümü gerçekleştirmek üzere iki temel prensibimiz var; ilki kentsel dönüşümün uzlaşma esaslı olması ve yerinden dönüşümün gerçekleştirilmesi. İkincisiyse; bu sürecin İzmir Büyükşehir Belediyesinin denetiminde sürdürülmesi; yani ilkelerimiz çerçevesinde bir dönüşümün gerçekleştirilmesinin belediyemiz tarafından kontrol edilmesi. Vatandaşı müteahhitle karşı karşıya bırakmıyoruz. Kamunun gücünü kullanarak belediyenin vatandaşı koruyan bir noktada durmasını esas alıyoruz. Bizim için kentsel dönüşüm bir kamu politikasıdır ve kamu perspektifiyle vatandaşın yaşam hakkının güvence altına alınmasıdır."

"Çok mutluyuz"

Ege Mahallesi Muhtarı Özer Kaleli de, kentsel dönüşümü yıllardır beklediklerini söyleyerek, Başkan Tunç Soyer'e teşekkür etti. Kaleli, “Başkan bizi başka yere göndermeden, kimseyi mağdur etmeden dönüşümü gerçekleştirecek. Ege Mahallesi halkı olarak çok mutluyuz” dedi.

Ege Mahallesi'ndeki dönüşümün tamamı, yeni kent merkezinde yer alan, doğusunda Meles Çayı, batısında İZBAN demiryolu hattı ve Kahramanlar Mahallesi, kuzeyinde Liman Arkası bulunan, bugün işlevini yitirmiş sanayi alanlarıyla sınırlanmış 7 hektar büyüklüğündeki bölgede yapılacak. Büyükşehirin, projede diğer etaplar içinde uzlaşma görüşmelerine devam ettiği belirtildi.

22 Ekim'de Ege Mahallesi'nin birinci etabı için açılan kat karşılığı anahtar teslim yapım ihalesi sonuçlandırılmış, 11 Kasım'da ise ihaleyi alan Aslanoğlu Altyapı ve Üst Yapı A.Ş. ve Baykan Otomobil A.Ş. Ortak Girişimi ile projeyi başlatacak sözleşme imzalanmıştı.