İzmir'in karla mücadelesinde ilk gün raporu

Büyükşehir ekipleri, olası etkili kar yağışı ihtimaline karşı teyakkuzda bekliyor.

Hava sıcaklıklarının aniden düşmesiyle birlikte İzmir'in yüksek kesimlerinde de kar yağışı etkili olmaya başladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, köy yollarını açık tutmak için yoğun bir çalışma temposuna girdi. Kar yağışının başlaması ile birlikte alarma geçen Büyükşehir ekipleri, kentin bazı noktalarında kapanan yolları tuz serim ve kar küreme araçları ile açtı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, buzlanma ihtimali olan bölgelerde de tuzlama çalışması yapıyor. Yapılan müdahalelerle kapanan yollar tekrar trafiğe açılırken, ekipler ihtiyaç olan bölgelerdeki çalışmalar ara vermeden devam ediyor.

Yollar açıldı, tuzlama yapıldı

Belediye, merkez, kuzey ve güney olmak üzere üç bölgedeki kar küreme ve tuz serim araçlarıyla çalışıyor. Kar yağışının artması ihtimaline karşı da greyder, kamyon ve iş makineleri teyakkuzda bekletiliyor. Büyükşehir ekipleri, Bergama'nın Yukarıada, Yanlızdam, Tırmalar, Oruçlar, Ürkütler, Kaplan, İneşir, Rahmanlar, Bayramcılar, Seklik, İsmailli, Atçılar, Balaban, Tavukçukuru, Hacılar, Öksüzler, Bekirler, Kocahaliller ve Kocaköy mahallelerinde, Bornova'nın Beşyol, Çiçekliköy, Evka-4 ve Homeros Vadisi bölgelerinde, Çiğli Egekent, Esentepe, İzkent ve Evka-5'te, Kemalpaşa'nın Ovacık, Bayramlı, Sarılar, Yiğitler, Kurudere'de, Kınık'ta Karadere, Çanköy, Arapdere, Büyükoba, Kalemköy, Yaylakö ;y, Arpaseki, Örtülü, İbrahimağa, Köseler, Mustaklar, Çiftlikköy, Karatekeli ve Kodukburun mahalleleri ile Menemen'in Çukurköy ve Ödemiş'in Gölcük mahallelerinde tuzlama ve yol açma çalışmalarını tamamladı.