İzmir'in kent içi ulaşımınında 2 önemli adım

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Mayıs ayı olağan birinci oturumu Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in idaresinde gerçekleşti. Toplantıda kent içi ulaşımla ilgili önemli hamleler yapıldı. Ayrıca Başkan Soyer, meclis üyelerine uyumlu çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Hamile ve çocuklu kadınlara ulaşım kartı

Oturumdahamile ve çocuklu kadın vatandaşlara indirimli ulaşım kartı verilmesi için hazırlanan önerge komisyonlara havale edildi. Cuma gününe kadar karar bağlanması beklenen ve meclis onayına sunulacak karar hayata geçirildiği takdirde hamile ve 0-5 yaş arası çocuklu anneler tüm toplu taşıma araçlarından yüzde 50 indirimli faydalanabilecek.

Bayramda ücretsiz ulaşım önergesi

Belediye meclisi milli ve dini bayramlarda geçerli olacak yeni ulaşım tarifesi için de önerge hazırladı. Hazırlanan tarife taslağına göre, Cumhurbaşkanlığı tarafından karar alındığı takdirde Ramazan Bayramı'nda ulaşım ücretsiz olacak.

Komisyona gönderilen önerge onay alırsa 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda ise toplu taşıma araçlarında bilet fiyatları 1 kuruşa düşürülecek. İndirimli ve ücretsiz tarifeler her iki bayram süresince belediye otobüsleri, tramvay, metro, vapur ve İZBAN'da uygulanacak.

“Boyu 1.90 ve üstünde olanlar oturarak konuşsun” önerisi

Öte yandan dilek ve temenniler bölümünde Başkan Soyer, meclis üyelerinin toplantıda ayağa kalkarak konuşma zorunluluğuna işaret ederek, “Bundan sonra boyu 1 metre 90 santimetre ve üstünde olan meclis üyelerimizin yerinde oturarak konuşma yapmasını teklif ediyorum” dedi. Önerge oy birliğiyle kabul edildi.