İzmir'in kızları su topuna damga vurmaya devam ediyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Su Topu Kadın Takımı, Galatasaray'ı 11-8 yenerek Kadınlar 1. Ligi'nde üst üste ikinci kez namağlup şampiyon oldu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in belirlediği vizyonla İzmir'i su ve plaj sporlarında Avrupa'nın öncü kenti yapma yolunda ilerleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nün Su Topu Kadın Takımı, üst üste ikinci kez namağlup şampiyon oldu. İzmir'in süper kızları, dört etap halinde yapılan Kadınlar 1. Ligi'nde Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Antalyaspor, Yeşilyurt, Hatay BŞB, Adana BŞB ve Galatasaray ile toplam 18 maça çıktı. Son olarak Balıkesir Olimpik Yüzme Havuzu'ndaki maçta Galatasaray ile kozlarını paylaşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Su Topu Kadın Takımı, rakibini 11-8'lik skorla mağlup ederek kupayı ikinci kez İzmir'e getirmeyi başardı. İzmirli kızlar, bu sezon 15 galibiyet ve 3 beraberlik alırken, 457 gol atıp kalesinde ise sadece 79 gol gördü. Diğer yandan Kübra Kuş da ligin gol kraliçesi oldu.

14. kupa geldi

Su topu şubesini 2021 yılında kuran, 2021-2022 sezonunda Büyük Kadınlar Türkiye Kupası, U-19 Kadınlar Ligi, U-17 Kadınlar Federasyon Kupası ve U-17 Erkekler Federasyon Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, U-19 Kadınlar Federasyon Kupası ve U-15 Kadınlar Federasyon Kupası'nda ikinciliği, U-19 Erkekler Federasyon Kupası ile U-15 Erkekler Federasyon Kupası'nda üçüncülüğü elde etti. İzmir ekibi bu sezon ise U-15 Kadınlar Türkiye Şampiyonası'nda da birinciliği alırken, U-17 Erkekler ve Kadınlarda Türkiye ikincisi, Erkekler U13 Ligi ve U15 Ligi'nde de Türkiye üçüncülüğünü kazandı.

“Değer kattı”

Kadınlar 1.Ligi'nde üst üste ikinci kez şampiyon olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Su Sporları Direktörü Soykan Üstünkar, “Kadın takımımızla gurur duyuyoruz. Böylelikle geçen yılın şampiyonluğunu perçinledik. Namağlup şampiyonluk ve her maçta sergilenen iyi oyun, İzmir'in su ve plaj sporlarındaki vizyonuna değer kattı” dedi.