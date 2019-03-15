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İzmir'in Konak ilçesinde, yapımı devam eden metro vagonu yer altı park alanının inşaatında meydana gelen göçüğün ardından, enkaz altında kalan iki kişiden birinin cesedine ulaşıldı. Ekipler, yağmur altında ulaştıkları cansız bedeni çıkarmaya çalışırk

IHAAW110220-ASA/15-03-2019 - İzmir’in Konak ilçesinde, yapımı devam eden metro vagonu yer altı park alanının inşaatında meydana gelen göçüğün ardından, enkaz altında kalan iki kişiden birinin cesedine ulaşıldı.

IHAAW110220-ASA/15-03-2019 - İzmir'in Konak ilçesinde, yapımı devam eden metro vagonu yer altı park alanının inşaatında meydana gelen göçüğün ardından, enkaz altında kalan iki kişiden birinin cesedine ulaşıldı. Ekipler, yağmur altında ulaştıkları cansız bedeni çıkarmaya çalışırken, savcı da olay yerine geldi. 15.03.2019 11:02:20 TSI NNNN

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