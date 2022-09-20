İzmir'in kruvaziyer iddiası büyüyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in İspanya'nın Malaga kentinde katıldığı, kruvaziyer paydaşlarını buluşturan Seatrade Cruise Med 2022 fuarı, İzmir'in turizm iddiasını güçlendirdi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir turizmini geliştirmek için çalışmalarını sürdürüyor. 6 yıl aradan sonra kente yeniden kruvaziyer gemi gelmesini sağlayan Başkan Tunç Soyer, 14-15 Eylül tarihlerinde Akdeniz ile komşu denizlerin önde gelen kruvaziyer turizm paydaşlarını İspanya'da buluşturan Seatrade Cruise Med 2022 fuarından pek çok kazanımla döndü. İzmir Valiliği, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Ticaret Odası (İZTO), IMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) İzmir Şubesi ve İzmir Fuar A.Ş. (İZFAŞ) işbirliğiyle oluşturulan heyet, fuarda üst düzey temaslarda bulundu. En prestijli kruvaziyer şirketlerinin üyesi olduğu dünyanın en büyük kruvaziyer endüstrisi ticaret birliği “Clia” ile üç farklı kıtada 22 ülke ve 145 kruvaziyer limanında faaliyetlerini sürdüren “Medcruise” gibi sektör örgütleriyle yapılan toplantılarda, örgütlerin düzenlediği büyük etkinliklerin İzmir ev sahipliğinde yapılmasına karar verildi. İzmir'in Medcruise üyeliğine kabul prosedürü de başlatıldı.

Beş kente İzmir'den delegasyon gidecek

İzmir heyeti Kruvaziyer Hatları Uluslararası Birliği (CLIA) Başkanı ve MSC Crociere Yönetim Kurulu Başkanı Pierfrancesco Vago, MSC Crociere CEO'su Gianni Onorato ve Celestyal CEO'su Chris Theophilides başta olmak üzere üst düzey temaslarda bulundu. 14 firma ve 4 farklı kurum temsilcisi ile görüşüldü. Bunun sonucunda daha çok kruvaziyerin İzmir'e gelmesi için gerekli işlerin bir yandan İzmir'de bir yandan kruvaziyer şirketler bünyesinde yapılması için fikir birliğine varıldı. Ayrıca bu süreçlerin takibi için kruvaziyer şirketlerin merkezlerinin yoğunlaştığı Monaco, Cenevre, Cenova, Güney Hampton ve Hamburg'a İzmir'den delegasyonların gitmesi planlanıyor. Kruvaziyer şirketlerine ve sektöre yönelik İzmir'i tanıtan gezilerin düzenlenmesi de hedefleniyor.

2023'te 31 gemi gelecek

Bu yıl toplam 16 kruvaziyer gemisi ve 21 binin üzerinde yolcu İzmir'e geldi. 15 Eylül Perşembe günü MSC firması uzun bir aradan sonra yeniden Alsancak Limanı'na demirledi. Yıl sonuna kadar 15 geminin rotası daha İzmir'den geçecek. Ayrıca 2023 yılı için Alsancak Limanı'na gelmesi kesinleşen 31 sefer bulunuyor.

İzmir Limanı yeni bir görünüm kazandı

İzmir Büyükşehir Belediyesinin kentteki turizm paydaşlarıyla ortak yürüttüğü çalışmalar sonucunda İzmir Limanı da yeni bir görünüm kazandı. Limandaki Turizm Bilgilendirme Ofisi yenilendi ve özel yürüyüş rotaları oluşturuldu. Turizm Şube Müdürlüğünün uzman personeli gemiler yanaştığında haritalar ile bilgilendirme yapıyor. Liman içerisinde misafirlerin kullanımına sunmak üzere ücretsiz Wifi hizmeti veriliyor. Ayrıca "Turizm Zabıtası" ekipleriyle turistlerin güven içinde kentte seyahat imkanları artırıldı.

İzmir heyeti

İzmir heyetinde Başkan Tunç Soyer ile İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Üyeleri Nazan Dönmez ve Erol Çomak, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Oğuz Özkardeş, IMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, İzmir Ticaret Odası Danışmanı Mine Güneş Kaya, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Onur Eryüce, İZFAŞ Fuarlar Koordinatörü Batuhan Alpaydın, İzmir Ticaret Odası Uluslararası Etkinlikler ve Turizm Müdürlüğü, Yerel Etkinlikler, Fuar Planlama ve Operasyon Görevlisi Ekin Sıla Özsümer vardı.