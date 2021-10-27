İzmir'in kurtuluşu belgesel oldu

Milli Mücadelenin simge şehirlerinden İzmir'in kurtuluşu, “İzmir'e Doğru: 9 Eylül” adıyla belgesel oldu. Filmin ilk gösterimi 28 Ekim Perşembe akşamı Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde ücretsiz olarak yapılacak.

Birinci Dünya Savaşının sonunda, 15 Mayıs 1919'da Yunanlar tarafından işgal edilen İzmir'in kurtuluş mücadelesi belgesel film ile anlatıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesinin de katkı sunduğu filmin gala gecesi, 28 Ekim Perşembe akşamı saat 20.30'da yapılacak. Gösterim ücretsiz izlenebilecek.

Çekimleri bir yıl sürdü

Uzun bir arşiv çalışmasının ardından bir yılda çekilen belgeselde, konunun uzmanı tarihçiler ve araştırmacı-yazarlar; Alev Coşkun, Yaşar Aksoy, Kemal Arı, Vahdettin Engin, Ahmet Mehmetefendioğlu, Hayat Akıncı, Feyyaz Yüzatlı ve Şükrü Kocagöz'ün anlatımları ile İzmir'in kurtuluşu için savaşmış kahramanların ailelerinin röportajları yer alıyor. Belgeselin yönetmenliğini Mesut Gengeç, genel koordinatörlüğünü Bülent Günal, proje sorumluluğunu ise Yılmaz Aydın yaptı. Önemli sahnelerinde dramaların yer aldığı belgeselin müziklerinde ise Yıldıray Gürgen imzası bulunuyor.

Yönetmen Mesut Gengeç, “Belgeselde, Hasan Tahsin'in sıktığı ilk kurşun ve sonrasında yaşananlar, Ödemiş'te yazılan destan, Vatanım Sensin dizisinde herkesin Albay Cevdet olarak tanıdığı Gavur Mümin'in (Mümin Aksoy) müthiş hikâyesi yer alıyor. Aynı zamanda işgal günlerinden itibaren yeraltına inen istihbarat faaliyetleri ve isimsiz kahramanlar da belgeselde önemli yer tutuyor. 15 Mayıs 1919, İzmir'in tarihindeki, kara gün. Sadece o gün, ABD'li Amiral Bristol'ün raporuna göre İzmir'de iki bin kişi şehit edildi. Belgesel, o kara günü de; 9 Eylül'de gelincik tarlası gibi açan ve Türk bayraklarıyla donatılan İzmir'in kurtuluşunu da röportajlar ve dramalarla anlatıyor” dedi.