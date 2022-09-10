İzmir'in kurtuluşunun 100. yılında görkemli kutlama

Kutlamalar için Kordonboyu'na akın eden yüzbinlerce İzmirli meydanlara sığmadı.

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl etkinlikleri dün akşam doruğa ulaştı. Alsancak Limanı'ndan başlayıp Gündoğdu Meydanı'nda sona eren fener alayı yürüyüşünün ardından Türkiye'de bugüne dek sergilenmiş en büyük sahne şovlarından biri başladı. 180 dansçının katılımıyla artırılmış gerçeklik destekli işgal ve kurtuluşun canlandırıldığı interaktif teatral gösteri gönüllere taht kurdu. Toplam bin 300 metrekare led ekranın kullanıldığı şov, bu bakımdan Türkiye tarihinde yapılan en büyük prodüksiyon oldu. Etkinliği Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ve torunu Duru ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve eşi Neptün Soyer, kızları Duygu ve Defne ile izledi. İzmir milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve siyasi partilerin temsilcilerinin de katıldığı konserde yüzbinler hep bir ağızdan Tarkan şarkılarını söyledi.

“İzmir'de benzersiz bir zaferle sonuçlandı”

Etkinlikte yaptığı konuşmada atalarımızın gözlerini kırpmadan büyük yürüyüşü başlattığını söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “100 yıl önceydi. Bu toprakları yönetenler, gaflet, delalet ve hatta hıyanet içindeydi. Gençleri, kadınları, çocukları, geleceği hiç düşünmediler. Sadece ve sadece saraylarındaki saltanatı korumak için bütün bir milleti ateşe attılar. İnsanlık onurumuzu, bağımsızlık tutkumuzu ve yaşam hakkımızı ayaklar altına aldılar. Teslim oldular. Ve bir sabah, emperyalist ülkelerin askerleri kirli çizmeleri, kirli emelleriyle Körfez'in sularını ve güzelim şehrimizi işgal etti. Ve yine o sabah, tam da bu bulunduğumuz yerden, Kordonboyu'ndan göğü yırtan bir ses yükseldi. O ses, sadece bir kurşunun sesi değil, İzmir'den tüm Anadolu'ya yayılacak bir direnişin müjdecisiydi. 'Sen başlat. Bitiren bulunur.' Hasan Tahsin'in ilk kurşunuyla yazdığı son yazısı, yeri, göğü kapladı. Anadolu, geleceğin Türkiye'sini inşa etme çağrısını çoktan duymuştu. Babalar işini bıraktı. Analar ocağıyla, köylü toprağıyla vedalaştı. Fırıncılar fırınını, terziler makasını, bakkallar dükkanını hiç gözünü kırpmadan bıraktı ve yola çıktı. Anadolu! Direnmek için hem yardan hem serden vazgeçti. Böylece yeryüzünün gördüğü en büyük yürüyüş başladı. Mermi mermi, süngü süngü, kağnı kağnı, katar katar. Anadolu'nun kurtuluş yürüyüşünü artık hiçbir güç durduramazdı. Atamız'ın 'Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir' sözü, tam yüz yıl önce bugün aziz şehrimiz İzmir'de muazzam bir zaferle sonuçlandı” dedi.

“Emperyalizm tarihine vurulmuş tarihin en büyük tokadıdır”

9 Eylül'ün hem İzmir'in hem de Türkiye'nin kurtuluşu olduğunu belirten Başkan Soyer, “9 Eylül, dünya halklarının iliğini kemiğini sömüren emperyalizme vurulmuş tarihin en büyük tokadıdır. Ve büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk savaşın son gününü zaferle, zaferin ilk gününü ise barışla taçlandırmış. İşte bu gök kubbe altında 100 yıl sonra buluştuğumuz bu güzel akşamda, bir yandan coşkumuzu büyütmek, bir yandan hafızamızı tazelemek istedik. Çünkü hafızamız tazelendikçe bu vatana olan bağlılık ve sorumluluğumuz artıyor. Bu sorumluluğun bilinciyle şimdi sıra bizde. Yüzyıl önce 26 Ağustos sabaha karşı 05.30'da top atışıyla başlayan büyük taarruz nasıl büyük bir zaferle ve ardından 100 yıldır süren kesintisiz bir barışla taçlandıysa, şimdi de o cumhuriyeti yine barışla, demokrasiyle taçlandırmak bize düşüyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi cumhuriyet barışın tatlı güneşidir. Bu cumhuriyeti demokrasinin tatlı güneşiyle aydınlatacak olan bizleriz, sizlersiniz. Bağımsızlık ateşini yüzyıl önce yaktığımız gibi, bugün de ülkemizi içinde bulunduğu durumdan kurtarmaya muktediriz. Çünkü İzmir bu vatanın öncüsüdür. Tüm farklılıkların bir arada yaşadığı, özgürlüğün, kardeşliğin ve barışın şehridir” şeklinde konuştu.