İzmir'in minik yüzücüleri Aliağa'da yarıştı

İzmir Kulüpler Arası Yüzme Yarışları, Aliağa Gençlik Merkezi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Yarı olimpik kapalı yüzme havuzunda organize edilen yarışlara 7 kulüpten 233 sporcu katıldı.

Aliağa Belediyesi ile Aliağa Gençlik Merkezi Spor Kulübü iş birliğinde düzenlenen İzmir Kulüpler Arası Yüzme Yarışlarına 7 kulüpten 233 sporcu katıldı. Minik yüzücülerin federasyon kuralları çerçevesinde dört stilde mücadele verdiği yarışları aileler de yakından takip etti. Minikler dereceye girebilmek için yarı olimpik havuzda büyük bir mücadele örneği sergilerken aileler de yarışların heyecanını bekleme salonunda yaşadı.

Önemli bir yarışmaya ev sahipliği yaptıklarını belirten Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, “Yarışlara katılan kulüplerimize, çok değerli minik yüzücülerimize ve çocuklarını yarışlara getiren ailelere çok teşekkür ediyorum. Sizleri Aliağa Gençlik Merkezi'nde ağırlamaktan büyük bir onur ve mutluluk duyduk. Bir sonraki yarışlarda sizleri tekrar aramızda görmek istiyoruz. Sömestr tatiline giren tüm çocuklarımıza da iyi tatiller diliyorum. Yeni Mahalle'de çalışmaları devam eden Aliağa Belediyesi Spor ve Yaşam Merkezi içerisinde de ikinci bir yarı olimpik kapalı yüzme havuzuna sahip olacağız. Aliağa Belediyesi Spor ve Yaşam Merkezi projesini Temmuz ayında tamamlamış olacağız” dedi.