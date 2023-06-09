İzmir'in moda merkezinde Boyoz Şenliği

yılı nedeniyle Boyoz Şenliği düzenledi ve davetlilere ücretsiz boyoz ikramı yapıldı.

Geçtiğimiz Mart ayında görevi devralan 8. dönem yönetim kurulu tarafından organize edilen etkinlik çerçevesinde, vatandaşlara ve davetlilere İzmir'in simge lezzetlerinden boyozlar ücretsiz olarak ikram edildi. Dernek Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Kulu ve ekip arkadaşlarının öncülüğünde Mimar Kemalettin Moda Merkezi'nin Çankaya'daki meydanında düzenlenen şenlikte, 5 bin adet sıcak boyoz buz gibi limonatalar eşliğinde dağıtıldı.

“Vizyon kazandırmak için çalışıyoruz”

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Konak Belediyesi, İzmir Ticaret Odası, Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği başta olmak üzere birçok markanın sponsorluğunda hayata geçirilen organizasyon, yoğun ilgi gördü. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'un da yer aldığı şenlikte konuşan Mimar Kemalettin Moda Merkezi Derneği (MKMMD) Başkanı Erdoğan Kulu, “Bu etkinliğimizi yapmamızda katkıda bulunan esnafımıza ve sponsorlarımıza çok teşekkür ediyorum. 20 kişilik ekibimizle derneğin yönetiminde işin başına geçtik. Zorlu bir görev olduğunun bilinciyle moda merkezine çok güzel bir vizyon kazandırmak için çalışıyoruz. Bu yaz dönemi bitmeden bu alanda 2 gün sürecek bir defile yapacağız” diye konuştu.

Başkanlardan destek açıklamaları

Mimar Kemalettin Moda Merkezi'nin İzmir'in çok değerli esnaflarını içinde barındıran bir nokta olduğunu belirten Konak Belediye Başkanı Batur ise “Burası, bırakın Türkiye'yi dünyada bir moda merkezi haline geldi. Geçmişten günümüze katkı koyan herkese teşekkür ediyor, yeni yönetime de görevlerinde başarılar diliyorum” şeklinde konuştu. Mimar Kemalettin'in, dünya markası olmaya aday ve çok daha fazlasını başarmaya aday bir merkez olduğunu ifade eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer ise “Biz İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak, Konak Belediye Başkanı kardeşimle beraber sonuna kadar yanınızda duracağız, sonuna kadar sahip çıkacağız. Bunu göreceksiniz. Bunu kalben söylüyorum. Çünkü Mimar Kemalettin Moda Merkezi, İzmir'i dünyayla buluşturacak markalardan biri oldu. Bu bölgenin iyileştirilmesiyle ilgili daha yapacağımız çok iş var. Her şeyi yapmaya hazırız” diyerek destek mesajı verdi.

Konuşmaların ardından belediye başkanlarına, sponsorlara ve Mimar Kemalettin Moda Merkezi Derneği (MKMM) üyelerine teşekkür plaketleri verildi.