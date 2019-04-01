İzmir'in o ilçesinde CHP'nin üst üste 7'inci zaferi

Foça Belediye Başkanlığı'nı resmi olmayan sonuçlara göre, CHP'nin adayı 37 yaşındaki Fatih Gürbüz kazandı. Foça'da üst üste 7'nci yerel seçimini kazanan CHP'de Fatih Gürbüz, kesin olmayan sonuçlara göre yüzde 56.2 oyla başkanlık koltuğuna oturttu.

CHP'nin Foça adayı Fatih Gürbüz, resmi olmayan sonuçlara göre belediye başkanı olan isim oldu. 21 bin 2 kişinin oy kullandığı seçimde, 707 oy geçersiz kabul edildi. 20 bin 295 geçerli oyun 11 bin 409'unu alan CHP'li Gürbüz, en yakın rakibine 2 bin 866 oy fark atarak Foça'nın yeni belediye başkanı oldu. Bu sonuçlarla göre CHP, ilçede 7'inci seçim zaferini ilan etti.

Foça'da seçim sonuçlarının netleşmesi üzerine sokağa dökülen CHP ve İYİ Partililer, Fatih Gürbüz'ün seçim zaferini kutlamak üzere Foça'nın Demokrasi Meydanı'nda toplandı. İlk teşekkür ziyaretini Gerenköy'e yaptıktan sonra kalabalık bir konvoy eşliğinde Foça Demokrasi Meydanı'na gelen Fatih Gürbüz, burada kendisini bekleyen coşkulu kalabalık tarafından karşılandı. Teşekkür konuşmasında duygu yüklü ifadeler kullanan Gürbüz, bir elinde İYİ Parti ve CHP bayrağını birlikte salladı. Partili gençler tarafından yakılan meşaleler ile ortalık aydınlanırken, Demokrasi Meydanı, "Foça'nın Fatih'i", "Foça seninle gurur duyuyor", "Fatih Başkan" sloganlarıyla yankılandı.

Fatih Gürbüz, yaptığı ilk konuşmada, "Foça'yı kazanmak uğruna bütün kozlarını oynayan merkezi iktidarın ısrarına rağmen, Atatürk ilkelerine gönülden bağlı olan Foça halkımız, bir kez daha ülkemizin teminatı olan Cumhuriyet Halk Partisi'ni, bizi tercih etti. Foça üzerine hesap yapanlar gereken cevabı sandıkta aldı" dedi.

Foça'da seviyeli bir seçim süreci geçirdiklerini belirten CHP'li Gürbüz, Cumhur İttifakı adayı olan rakibi Serdar Mersin'e izlediği seviyeli siyasetten dolayı teşekkür etti. Tabii bize oy vermeyen vatandaşlarımıza da teşekkür etmek istiyorum; çünkü bu demokrasinin bir güzelliğidir. Bunun içindir ki bize oy veren, vermeyen herkesi kucaklayacağız. Herkese hizmet edeceğiz, kimseyi kimseden üstün tutmayıp herkese eşit olacağız. Sosyal demokrat, halkçı belediyeciliğin temeli de budur" şeklinde konuştu.