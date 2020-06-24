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İzmir'in o mahallesine kısıtlama

İzmir’in Menderes ilçesine bağlı Küner Mahallesinde korona virüs vakalarının hızlı bir şekilde artması sonucu mahalle için kısıtlama kararı alındı.

İzmir'in Menderes ilçesine bağlı Küner Mahallesinde korona virüs vakalarının hızlı bir şekilde artması sonucu mahalle için kısıtlama kararı alındı. Mahalleye giriş ve çıkışlar kontrol altına alınırken, köyde ikamet etmeyen kişilerin girişine izin verilmiyor.


İzmir'de korona virüs vakalarının hızlı bir artış gösterdiği Menderes ilçesine bağlı Küner Mahallesi için flaş bir karar alındı. Korona virüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında köy için kısıtlama uygulanıyor. Yaklaşık 2 bin 600 nüfuslu köyde vaka artış oranının aniden yükselmesi nedeniyle alınan karar doğrultusunda köyde ikamet etmeyenlerin Küner'e girişine izin verilmezken, köylülerin giriş ve çıkışları ise ateş ölçümü yapıldıktan sonra gerçekleştiriliyor.


Jandarma ekipleri, köyün girişinde sürekli nöbet tutarken, özel kıyafetli Sağlık Bakanlığı görevlileri de köyde yaşayan vatandaşlara Covid-19 testi yapmak üzere Küner'e geldi.



Taksi ve minibüs başkenti


Küner Mahallesi, aynı zamanda İzmir şehir içi ulaşımında çalışan minibüs ve taksi sahibi kişilerin de memleketi olarak biliniyor. Köyde hemen her vatandaşın İzmir'de çalışan taksi veya minibüs hattı bulunuyor.

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