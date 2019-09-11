İzmir'in okullarına Büyükşehir'den destek

İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı İzbeton A.Ş., İzmir'in birçok ilçesinden gelen taleplere yanıt vererek okul bina ve bahçelerinde ihtiyaçlara göre düzenleme çalışmaları yaptı. Düzenleme ve yenileme çalışmalarıyla öğrencilerin yeni eğitim-öğretim dönemini daha sağlıklı ve güvenli bir ortamda karşılamalarına imkan sağlandı.

Okullarda sıva tamiratı, boya çalışmasının yanı sıra öğrencilerin okul hayatlarında spor ve eğlenceyi de doyasıya yaşamaları için okul bahçeleri ile oyun alanlarında da iyileştirmeler yapıldı. Okullara verilen destek kapsamında Çiğli'deki Şehit Şenali Ocak Ortaokulu'nun dış cephe boyaları, iç cephe boyaları, tavan boyaları yenilendi ve iç dış sıva tamiratları yapıldı. Tire'deki Kurtuluş İlkokulu ve Ortaokulu'nda bahçe zemini komple yenilenerek kilit parke döşendi. Karabağlar'daki Emir Sultan Ortaokulu'nun bahçesi asfaltlandı. Bornova'daki Reşat Turhan İlkokulu'nun bahçesinde başlatılan çevre düzenleme ve Menemen'deki Asarlık TOKİ İlkokulu ve Ortaokulu'nun iç cephe boyama işleri ekiplerce sürdürülüyor.