İzmir'in önemli isimlerini buluşturan nikah

Dr. Aslı Güneş hayatlarını birleştirdi.

Dev Ajans Bütünleşik Pazarlama İletişimi Başkanı Erhan Gölbey, İzmir Demokrasi Üniversitesi (İDÜ) Peyzaj Mimarlığı Bölümü Öğretim Üyesi ve İDÜ Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Aslı Güneş ile nikah masasına oturdu.

İzmir'in önemli sivil toplum kuruluşları, dernek, vakıf üyeleri ve başkanları, İzmir iş dünyasının temsilcileri ve basın mensupları, Kültürpark Fuar Evlendirme Dairesinde gerçekleşen nikah töreninde katılarak Erhan Gölbey ve Aslı Güneş çiftini mutlu günlerinde yalnız bırakmadı.

Nikahı Başkan Soyer kıydı

Konak Belediye Başkanı Mimar Abdül Batur, İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Bedri Serter, İzmir Kadın Kuruluşları Birliği (İKKB) Başkanı Huriye Serter, Prof. Dr. Çimen Gülben Olguner ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer'in şahitliğinde birbirlerine ‘evet' diyen çiftin nikahını ise Başkan Tunç Soyer kıydı.

Beşiktaş Kültür Merkezi (BKM)'nin kurucu ortağı olan Necati Akpınar da nikah törenine katılanlar arasında yer aldı. Nikahın ardından düzenlenen kokteylde tebrikleri kabul eden Gölbey çifti, müzik eşliğinde nikah pastasını kesip, konuklarla bol bol fotoğraf çektirdi.