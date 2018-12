İzmir'in seslerinden mozaik yapan besteci

Dr. Mehmet Can Özer, altıncı solo albümü Nefes'te, İzmir'in farklı zaman ve mekânlarında kaydettiği sesleri, müziğe dönüştürdü. Geliştirdiği yazılımla yüzlerce saatlik kayıtlardan ses mozaikleri elde eden Prof. Dr. Özer, albümün ‘İzmir Mozaik' adlı bölümünde; Kemeraltı'ndan Basmane'ye, Urla'dan İzmir Körfezi'ne kadar sesler, kentin ve insanlarının oluşturduğu tınısallığın 12 farklı durumunu yansıtıyor.

Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Müzik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Can Özer, “Nefes” isimli altıncı solo albümünde 17 parça bulunduğunu, ‘İzmir Mozaik' adını verdiği 12 minyatürden oluşan bölümde İzmir'in çeşitli yerlerinde kaydettiği kente ait seslerle yaptığı bestelerin yer aldığını söyledi. İzmir Mozaik'in 2017 yılının başında düzenlenen Port İzmir-4 Güncel Sanat Trienali tarafından sipariş edilerek ortaya çıktığını ifade eden Prof. Dr. Özer, "Başlangıçta ‘İzmir ses haritası' oluşturmak için yola çıktım ve bir yıl süreyle İzmir'in farklı mekanlarında ses kayıtları yaptım. Kemeraltı'ndan Basmane'ye, Adnan Menderes Havalimanı'ndan Çeşme Otoyolu'na, İzmir Körfezi'nden Urla'ya kadar birçok mekanın yanı sıra kentte yaşanan dönüşümün, inşaatların, kentte gecenin de sesleri İzmir Mozaik içinde yer alıyor. Kayıtlar bittikten sonra dinleme ve analiz süreçlerinde, İzmir'e dair bakış açım netleşti. Binlerce yıldır, insanlarından mimarisine, çok kültürlülüğün, hoşgörünün mozaiği olan İzmir'i daha iyi anladım. Şehrin geçişliliği, yani her kesiminin her yerde ve her zamanda bulunabilmesi, herkesin birbiriyle değerli olması ve bütün oluşturması, şimdilerde İzmir modeli diye tabir edilen yaşam biçimi, benim zihnimde mozaik görüntüsü meydana getirdi. O nedenle de bu esere İzmir Mozaik adını verdim” dedi.

Bestelerini “Aşure” ismini verdiği programla yapıyor

Sesleri kaydedip ardından başkalaştırarak müziğinin malzemesi haline getiren Prof. Dr. Özer, İzmir Mozaik'in, İzmir'in insanlarının ve şehrin oluşturduğu tınısallığın 12 farklı durumunu yansıttığını dile getirdi. Bestelerini, kendi geliştirdiği ve “Aşure” ismini verdiği program ile yapan Prof. Dr. Özer, “Sesleri canlı olarak oluşturmak ya da başkalaştırmak için 2006 yılında bu yazılımı geliştirmeye başladım. Çıkış noktam, iki insan arasındaki en etkileşimli şey olan muhabbet olmuştu. Ben de bunu acaba sahnede nasıl gerçekleştirebilirim diye düşünmeye başladım. Temelde bir sesi alıp onu canlı olarak başkalaştırarak, beraber çalınan kişiye müzikal fikirler vermek olarak amaçlamıştım. Malum aşurenin tek bir tarifi yoktur, elde ne varsa onları içerir, ama sonuçta hem bir anma hem de tatlıdır. Bu metaforu kullanma nedenim Balkanlar'dan Pasifik'e kadar bütün kültürlerde müzikte doğaçlama olması ve benim de özellikle bu çalgılarla doğaçlamalar yaparak, farklı malzemelerle aşure yapmak isteğiydi” diye konuştu.

Aynı zamanda ses mühendisi

Albümdeki tüm eserlerin beste, miks ve masteringleri kendisine ait olan Prof. Dr. Özer, birçok eserin Yaşar Üniversitesi Müzik Bölümü Kayıt Stüdyosunda bestelendiğini vurgulayarak, "İzmir'in bu mozaiğini, sessel olarak gerçekleştirebilmek için Aşure programını kullanarak İzmir'in kendimce önemli bulduğum 12 halini tasvir etmeye gayret ettim” dedi.

Geleneksel müzik unsurlarını elektroakustik müzikle birleştiren çok yönlü bir besteci olan Prof. Dr. Mehmet Can Özer, aynı zamanda bir ses mühendisi. Özer'in eserlerinin çoğu, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası gibi prestijli kurumlar, sanatçılar, uluslararası festival ya da yarışmalar tarafından sipariş ediliyor. Köklü uluslararası festivallerde konserler veren, ustalık sınıfları düzenleyen Prof. Dr. Özer'in, Bourges Uluslararası Elektroakustik Müzik Yarışması (2003 ve 2007), SWR Experimentalstudio (2006) gibi yarışmalarda birçok ödülü bulunuyor. Son 15 yılda Avrupa ve Türkiye'de yaşayan Prof. Dr. Özer, Türkiye'de yayınlanan ilk elektroakustik müzik albümü “Siyah Kalem Dansı” dahil uluslararası olarak altı solo albüm yayınladı, ayrıca Deneysel Türk Müziği Antolojisi gibi derleme albümlerde de yer aldı. “Nefes” albümünün CD'si müzik marketlerde bulunabileceği gibi, tüm dijital platformlardan da dinlenebilir.