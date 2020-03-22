İzmir'in Tarihi Kemeraltı Çarşısı eski günlerini arattı

İZMİR (İHA) – İzmir'in kalabalığıyla bilinen tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda, korona virüs önlemleri etkisini gösterdi. Çarşıda yaşanan kalabalıkta gözle görülür bir düşüş yaşanırken, müşteri bulamayan esnaf kendi arasında top oynadı.

Çin'in Wuhan kentinden ortaya çıkan ve kısa sürede dünyanın birçok ülkesine yayılan korona virüs, Türkiye'de de etkisini gösteriyor. Korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında kafeler, kıraathaneler, spor salonları ve lokanta gibi vatandaşların bir araya gelebileceği birçok alan geçici süreyle kapatılmıştı. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan siyasi isimlere, sanatçılardan belediyelere kadar vatandaşlara “Evde kal” çağrısı yapılmıştı. Bu çağrılar üzerine sokaklarda ve caddelerde gözle görülür düşüş yaşandı. İzmir'in Konak ilçesinde bulunan ve Türkiye'nin en büyük açık hava alışveriş merkezlerinden biri olan tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda da durum sokaklardan farksız değil. Çarşının ara sokaklarında birçok dükkan kepenk kapattı. Çarşının kalbi olarak gösterilen Anafartalar Caddesi'nde ise normal zamanlarda görülen kalabalık eski günlerini arattı. Vatandaşların hala alışveriş yapabildiği caddede bazı dükkanlar kapanırken, bazıları da tedbirlere rağmen satışa devam ediyor.

Esnaf, boş çarşıda top oynadı

Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda görülen bu yoğunluk düşüşü dükkanını hala açık tutan esnafı da etkiledi. Çarşıda müşteri bulmakta sıkıntı çeken esnaf iş yokluğundan yakındı. Esnaf, zaman zaman kendi aralarında top oynadı, zaman zaman da tavla oynayarak vakit geçirdi. Ayrıca, İzmir'in simgelerinden biri olan Saat Kulesi'nin bulunduğu Konak Meydanı da eskiye göre boş kaldı. Çoğunluğunu yaşlıların oluşturduğu vatandaşlar, tedbirlere ve uyarılara aldırmadan çevredeki banklara oturarak vakit geçirmeye devam etti. Konak sahiline gelen bazı vatandaşlar ise balık tutarak, sahilde gezerek ve çimlerde oturarak vakit geçirdi.