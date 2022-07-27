İzmir'in tarihi valilik konağı, restore edilip Valilik Konağı olarak kullanılacak

İzmir'in tarihi valilik konağı hakkında açıklama yapan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, kendisinden önceki dönemlerde Katip Çelebi Üniversitesine devredilen konağın tahsisini iptal ettiklerini ifade ederek, binanın restore edildikten sonra Valilik Konağı olarak kullanılacağını söyledi.

İzmir'in Konak ilçesinde bulunan birçok İzmir Valisi'nin konut olarak kullandığı 130 yıllık İzmir Vali Konağı hakkında İzmir Valiliğinde basın toplantısı düzenlendi. İzmir Valiliğinde düzenlenen toplantıda açıklamalarda bulunan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, daha önce Katip Çelebi Üniversitesine tahsis edilen tarihi vali konağının tahsisini geri çektiklerini söyledi.

Valilik Konağı'nın çok uzun yıllar çok değerli misafirleri ağırlamış, İzmir'in simge yapılarından biri olduğunu ifade eden Vali Köşger, “Süreç içinde bina yıpranmış ve valilerimizin hizmeti tam yerine getiremez hale geldiği için arkadaşlarımız başka bir formül düşünmüş. Valilik oluru ile buradaki bina Katip Çelebi Üniversitesine Rektörlük binası yapılması için verilmiş. Bu anıt yapılar, tescilli yapılar, restorasyonu bir anda olup biten konular değil. Kolay olsaydı valilerimiz baştan terk edip başka bir formül düşünmezlerdi. Zor bir iş olduğu ve süre alan bir iş olduğu in böyle bir tercihte bulunulmuş. Son dönemde kamuoyunu hassasiyeti de dikkate alınarak Valiliğimizce yeni bir karar aşamasına geldik. Daha önce yapılmış olan tahsisi iptal ettik ve burayı tekrar Valiliğe alıyoruz. Rektörümüzün de mutabakatı ile tekrar valiliğe aldık. Valilik Konağı olarak kullanmak üzere alıyoruz” dedi.

“Tarihi yapısını bozmadan restore edeceğiz”

Yapılacak restore çalışmalarında ve devir iptalinde bölge halkının taleplerini de dikkate aldıklarını vurgulayan Köşger, “Hem tarihsel simgesi hem de konağın komşularının isteklerini dikkate alarak böyle bir karar aldık. Orada oturan vatandaşlar Valilik Konağı'nın kendi semtlerinde olduğu için duydukları mutluluğu ve gitmesinden dolayı üzüntülerini belirtmelerinden kaynaklı olarak binanın günlük kullanımına uygun ve tarihi yapısını bozmadan restore edip kullanacağız. 9-10-11 Ağustos'ta olacak Anıtlar Kurulu toplantısı var. Orada nihai projesini yetiştirip onaylattıracağız. Devamında ise en geç Eylül ayında buranın ihalesini yaparak 1-1,5 yıl süre içinde restorasyonunu tamamlayacağız” diye konuştu.

Göreve gelmesinden itibaren 26 restorasyon projesini başlattıklarını ve bazılarını da bitirdiklerini kaydeden Köşger, “Vali Konağı restorasyonu güç bir hale gelmiş. Tavandan ve tabandan nem alıyor ve ısınma problemleri var. Binanın bütün altyapısı yıpranmış olduğu için zemin katta lağım farelerinin çıkmasından dolayı oradan çıkılmak zorunda kalındığını ifade etti benden önceki arkadaşlar. Biz bu sorunların hepsini çözeceğiz. Binanın statik ve mekanik tüm problemleri çözülecek. Bina eskisinden çok daha güzel hale gelecek” diye konuştu.

“Tüm birimler bir araya gelecek”

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü binasının yıkılması ve sonrasında yapılacak olan yapı ile ilgili de bilgi veren Köşger, “İzmir'in tarihini dokusunu ortaya çıkarma çalışmalarımız söylediklerimizden ibaret değil. Devam eden bir çok çalışmamız da var. Burası, tarihi doku ile uygun olmayan beton bloklarla düzenlenmiş. Depremde buranın dayanıksız olduğuna karar verildi ve yıkılacak. Sonrasında yıkılınca Osmanlı Döneminde yapılmış olan bir bina var Konak ile de uyumlu. Bu çerçevede 3 katlı bir Valilik kompleksi yapılacak. Dış görünüş itibari ile tarihi doku ile uyumlu valilik ek binası ortaya çıkaracağız. Sadece Valilik hizmetleri çerçevesinde kullanacağız. Sağa sola dağılmış birimler bir araya gelecek” ifadelerini kullandı.

İzmir'deki kamu bina stoku konusunda da eleştirilerde bulunan Köşger, “İzmir'de maalesef kamu bina stokumuz Türkiye'nin 3. metropol kenti olmasına rağmen hemen hemen hiçbir binamız günün şartlarına cevap verecek durumda değil. Biz bunları daha iyi hale getirmek için çalışıyoruz” dedi.

“Bir yasaklama getirmeyi düşünmüyoruz”

Türkiye'de son haftalarda artış gösteren korona virüs vakalarının İzmir'de de artmaya devam ettiğini söyleyen Vali Köşger, “Mayıs ayı başında rakam 50'lere kadar inmişti. Entübe sayısı da 2'ye kadar inmişti. Şu anda entübe sayısı 40, yoğun bakımda 130 olmak üzere ciddi bir artış var. Yoğun bakımlarda bir sıkıntı yok ancak tekrar bir artışa geçti. Bu konuyla ilgili başlangıca göre ölümcüllüğünü daha az olduğunu değerlendiriyor arkadaşlar. Bu aşamada vatandaşlarımızın maske takması mecbur tutacak bir şey demiyoruz. Şu an mecbur tutacak bir yasaklama getirmeyi düşünmüyoruz” şeklinde konuştu.