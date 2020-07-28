İzmir'in turizm beldelerinde altyapı atağı

Mordoğan'da arıtma tesisi için ihaleye çıkmaya hazırlanan İZSU Genel Müdürlüğü, bölgedeki evsel atık su altyapı çalışmalarının yaklaşık yüzde 70'ini tamamladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, Karaburun ilçesi sınırlarındaki Mordoğan'da kanal altyapısı ve ileri biyolojik atık su arıtma tesisi kurmak için çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor. Kurulan altyapı sistemi Mordoğan merkez, Ardıç ve eski köy yerleşimi de dahil olmak üzere Mordoğan'ın tamamına hizmet verecek.

Kanal çalışmaları süresinden önce tamamlanacak

Mordoğan sokaklarındaki kanalizasyon hattı imalatlarına hız kesmeden devam eden İZSU, proje kapsamında yaklaşık 110 kilometre atık su ve 8,5 km yağmur suyu hattı döşeyecek. Kanal çalışmalarının yüzde 70'e yakın bölümünü tamamlayan İZSU Genel Müdürlüğü, pandemi sürecinde de bölgedeki faaliyetleri aralıksız devam ettirdi. Projenin resmi bitiş tarihi 25 Mart 2022 olmasına rağmen çalışmaların 2021'in ikinci yarısında tamamlanması hedefleniyor. Sistem sayesinde kanalizasyon ve yağmur suyu ayrı ayrı toplanacak. Oteller, benzin istasyonları, araba yıkama tesisleri ve lokantalar atık sularını, suyun kalitesinin Mordoğan Atık Su Arıtma Tesisi (AAT) kıstaslarına uygun olması halinde atık su şebekesine verebilecek.

Arıtma tesisi için ihaleye çıkılıyor

Sulucadere mevkiinde 17 bin metrekarelik alanda kurulacak Mordoğan İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi, için önümüzdeki günlerde yapım ihalesine çıkılacak. Tesis merkez mahalleri için kışın günde 800 metreküp, yaz sezonunda ise artan nüfusa hizmet vermek üzere günde 11 bin metreküp kapasiteli ve ileri biyolojik uzun havalandırmalı olarak projelendirildi. Koku giderimli tesiste arıtılmış sular ultraviyole ışınlarıyla çalışan bir sistemle dezenfekte edilecek. Arıtma tesisi İZSU tarafından bölgede yapımı sürdürülen kanalizasyon sistemiyle eş zamanlı olarak hizmete alınacak. Yerleşik nüfusu yaklaşık 4 bin 500 olan Mordoğan, İzmir'in popüler turizm beldeleri arasında yer alıyor. Yaz aylarında nüfus, yoğun dönemlerde 80 bine ulaşıyor.