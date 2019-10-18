İzmir'in yeni alışveriş merkezi kapılarını açtı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, merakla beklenen ve tanınmış markaların hizmet vermeye başladığı alışveriş merkezi, görkemli bir açılışla ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Karşıyaka ilçesinde, dünyanın ve Türkiye'nin önde gelen markalarının yer aldığı Hilltown Karşıyaka, kapılarını ziyaretçilere açtı. AVM, açıldığı ilk günden yaklaşık 150 bin kişiyi ağırladı.

AVM'nin açılış kurdelesini ise Rönesans Holding Başkanı Erman Ilıcak ve Rönesans Gayrimenkul Yatırım üst düzey yetkilileri birlikte kesti.

Ünlü sanatçılar sahne alacak

Öte yandan yeni alışveriş merkezi; 42'si kafe-restoran olmak üzere ulusal ve uluslararası 190'dan fazla markası, 7 sinema salonu, sadece çocuklara ait bin 500 metrekarelik oyun alanı, rengarenk peyzaj mimarisiyle tamamlanmış meydanları, 2 bin 750 araç kapasiteli otoparkı ve dev etkinlik alanıyla dikkat çekti.

Açılış etkinlikleri kapsamında; Haluk Levent, Edis, Fatih Erkoç gibi Türkiye'nin en ünlü isimleri de önümüzdeki günlerde AVM'de sahne alarak İzmirlilere unutulmaz anlar yaşatacak.

Çevre yolu bağlantısı, İZBAN, tramvay gibi raylı sistemlerin kesişim noktasında olan yeni AVM'nin, özel araçların yanı sıra toplu taşıma vasıtası ile de rahatça ulaşılabileceği aktarıldı.

Açılışa ayrıca; Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, Rönesans Gayrimenkul Proje Geliştirme Başkanı Murat Özgümüş, AVM'de emeği geçen firmalar katıldı.