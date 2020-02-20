İzmir'in yeni feribotuna Fethi Sekin'in adı verilecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Adliyesine yönelik saldırıda şehit olan kahraman polis memuru Fethi Sekin'in adını bu yıl içinde hizmete alınacak feribotlardan birine verdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu yıl içinde hizmete alacağı iki arabalı feribotun isminin belirlenmesi için anket çalışması başlatmıştı. 5 Ocak 2017'de İzmir Adliyesi'ne yönelik terör saldırısında kahramanlık örneği sergileyen şehit polis memuru Fethi Sekin'in ismi ankette önde gidiyordu. Büyükşehir Belediyesi de, feribotlardan birine şehit Fethi Sekin'in isminin verilmesini kararlaştırdı.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Yeni gelecek iki feribota isim verilmesi için başlattığımız ankette İzmir ve Türkiye'nin kahramanı Fethi Sekin'e vatandaşlarımızın gösterdiği hassasiyet oylara da çok net bir şekilde yansıdı. Biz de bu isteği daha fazla gecikmeden yerine getirme kararı aldık. İlk feribotun adı Fethi Sekin olacak" dedi.

"Adı İzmir Adliyesi'ne de verilsin"

Fethi Sekin'in gözünü kırpmadan hayatını feda ettiği İzmir Adalet Sarayı'na da isminin verilmesinin uygun olacağına inandığını söyleyen Soyer, “Fethi Sekin'in adının İzmir Adliyesi'nde ölümsüzlüğünü sürdüreceğini düşünüyorum” diyerek bir öneride daha bulundu.