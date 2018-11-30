İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İzmir'in yeni mekanına özel bir partiyle açılış

İş insanları Nuri Tekin ve Serkan Orta’nın ortaklığında açılan Folkart Öküz, açılışa özel bir parti gerçekleştirdi.

İş insanları Nuri Tekin ve Serkan Orta'nın ortaklığında açılan Folkart Öküz, açılışa özel bir parti gerçekleştirdi.


İzmir'de, iş insanları Nuri Tekin ve Serkan Orta'nın ortaklığında açılan Folkart Öküz'ün açılışı özel bir partiyle yapıldı. Mekanda başarılı bir sahne performansı sergileyen genç yetenek İdo, birbirinden hareketli şarkılarıyla katılımcılara keyfili saatler yaşattı.


400 kişilik mekanda haftanın 6 günü hizmet verdiklerini belirten Nuri Tekin, "'Öküz gibi eğlence' sloganıyla sabahın ilk ışıklarına kadar İzmir eğlence hayatına yeni bir soluk getirdiklerini söyledi.


Her hafta sürpriz sanatçı ve Dj performanslarıyla İzmirlilerle buluşacaklarını dile getiren Tekin, haftada bir gün de arabesk gecesi yaptıklarını sözlerine ekledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.