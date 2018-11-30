İzmir'in yeni mekanına özel bir partiyle açılış

İş insanları Nuri Tekin ve Serkan Orta'nın ortaklığında açılan Folkart Öküz, açılışa özel bir parti gerçekleştirdi.

İzmir'de, iş insanları Nuri Tekin ve Serkan Orta'nın ortaklığında açılan Folkart Öküz'ün açılışı özel bir partiyle yapıldı. Mekanda başarılı bir sahne performansı sergileyen genç yetenek İdo, birbirinden hareketli şarkılarıyla katılımcılara keyfili saatler yaşattı.

400 kişilik mekanda haftanın 6 günü hizmet verdiklerini belirten Nuri Tekin, "'Öküz gibi eğlence' sloganıyla sabahın ilk ışıklarına kadar İzmir eğlence hayatına yeni bir soluk getirdiklerini söyledi.

Her hafta sürpriz sanatçı ve Dj performanslarıyla İzmirlilerle buluşacaklarını dile getiren Tekin, haftada bir gün de arabesk gecesi yaptıklarını sözlerine ekledi.