İzmir'in zirvelerine Nisan'da kar yağdı

İzmir'de Küçük Menderes havzasını etkisi altına alan ve sıcaklıkları azaltan yağışlı hava, yüksek kesimlerde kendisini kar yağışıyla hissettirdi. İzmir'in en yüksek noktası olan Ödemiş'teki Bozdağ'da aralıklarla kar yağışı etkili oldu.

Mart ayında dönem dönem artan sıcaklıklarla karların erimeye başladığı Bozdağ, Nisan ayında da kar yağışı aldı. Gece saatlerinde düşen hava sıcaklıkları ile birlikte etkili olan kar yağışı sonrası Bozdağ Kayak Merkezi ve çevresi yeniden beyaza büründü. Bölgede karla karışık yağmur, sabah saatlerine kadar sürdü. 2 bin 157 rakımlı zirve yeniden kar altında kalırken, bölgede yeniden kış koşulları hakim oldu. Bu sezon ilk kar yağışını 25 Ekim'de alan Bozdağlar, Nisan'da da kar yağışı görmüş oldu.