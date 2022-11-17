İzmirli amputeler Türkiye üçüncüsü oldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, Van'da düzenlenen Türkiye Kupası'nda üçüncülüğü elde etti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, Van'da düzenlenen Ampute Futbol Türkiye Kupası'nda üçüncü oldu. İzmir temsilcisi kupadaki üçüncülük maçında geçen sezon namağlup Süper Lig şampiyonu olan Etimesgut Belediyesi'ni 2-1 yendi ve sezon öncesi moral kazandı. Van Atatürk Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk 25 dakikası Frank ve Rüstem'in golleriyle 2-0 öne geçen temsilcimiz, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılmayı başardı ve Türkiye Kupası'nda üçüncü oldu.

“Kupayla İzmir'e döndük”

Türkiye Kupası'nda üçüncü olmanın mutluğunu yaşadıklarını belirten Antrenör Evren Uyanık, “Van'daki Türkiye Kupası'nda iyi mücadele verdik. İlk maçımızda Etimesgut Belediyesi'ne kaybettik ancak üçüncülük maçında rövanşı almayı bildik ve kupayla İzmir'e döndük. Lig öncesinde bu başarı takım olarak neleri başarabileceğimizin bir göstergesi oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. İzmir'i her alanda en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz” dedi.