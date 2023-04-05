İzmirli basketbolcular haftanın beşinde

haftanın 'En iyi 5'ine seçildi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, geçtiğimiz hafta sonu oynanan müsabakada Y. Merkezefendi'ye konuk oldu. Çekişmeli geçen karşılaşmada uzatmalara giden ve Pınar Karşıyakalı Brain Angola, gösterdiği performansla galibiyetin en önemli isimlerinden olmuştu. 29 yaşındaki oyuncu zorlu müsabakada 35 sayı, 11 ribaund ve 7 asistlik katkı verdi. Bir diğer haftanın beşine seçilen İzmir ekiplerinden Petkimspor'un oyuncusu Kenny Chery ise A. Konyaspor'a karşı 31 sayı, 1 ribaund ve 7 asistlik katkı sağladı. Böylece Kamboçyalı basketbolcu galibiyetin mimarlarından biri oldu. İki basketbolcu da 23. haftanın 'En iyi 5'inde yer aldı.