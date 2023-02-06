İzmirli belediyelerden deprem bölgelerine yardım eli

İzmir'in Aliağa ve Balçova Belediyeleri tarafından başlatılan yardım kampanyasında toplanan ihtiyaç malzemeleri, depremin vurduğu Kahramanmaraş ve 10 ildeki afetzedelere ulaştırılacak.

İzmirli belediyeler, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından başlatmış olduğu yardım kampanyasını sürdürüyor. Aliağa Belediyesi, Kahramanmaraş'ın yanı sıra depremden etkilenen Hatay, Gaziantep, Kilis, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Adana'daki depremzedeler için İzmir Valiliği ile koordineli bir şekilde yardım kampanyası başlattı. Vatandaşların desteğiyle toplanan bot, polar, mont, yün çorap, atkı, eldiven, çocuk bezi, mama, tuvalet kağıdı, kağıt havlu, ıslak mendil, battaniye, soba, elektrikli ısıtıcı, cep ısıtıcısı, çadır, mat, el feneri, uyku tulumu, kadın hijyen seti, Powerbank gibi acil ihtiyaç ürünleri bölgeye ulaştırılacak.

Balçovalılardan yardım seferberliği

Balçovalı vatandaşlar da depremzedeler için seferberlik başlattı. Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya'nın yaptığı “Gün birlik günüdür” çağrısının ardından yüzlerce Balçovalı yardım malzemelerini Balçova Belediyesine ulaştırdı. Belediyede tasnif edilerek kolilere konulan battaniye, ısıtıcı, çocuk bezi, yorgan, kıyafet, kadın pedi, ıslak mendil, ayakkabı gibi malzemeler iki kamyonet ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Lojistik Merkezi'ne götürüldü. Yardım çalışmalarını koordine eden Başkan Çalkaya, “Çok büyük bir acı yaşıyoruz. Ama böyle günlerde birlik olmak, aynı acıyı hissetmek bize güç veriyor. Deprem bölgesi için destek olan tüm vatandaşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum” dedi.