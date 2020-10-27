İzmirli Cavit ‘Tokyo' yolunda

Henüz 9 yaşında hobi olarak başladığı rüzgar sörfünde, kendini geliştirerek Milli Takım'a kadar yükselen İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) öğrencisi Cavit Biriz'in ‘olimpiyat' hayaline bir adım kaldı. 2021 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılmak hedefiyle sokağa çıkma yasağında bile Türkiye Yelken Federasyonu'ndan özel izin alarak her gün 6 saat antrenman yapan, Polonyalı diyetisyenin hazırladığı listeye harfiyen uyan Biriz, 24 Kasım'da Portekiz'de yapılacak Kota Yarışmasında rakiplerini geçerse, olimpiyatlarda ülkemizi temsil edecek.

Küçüklüğünden beri su sporlarına ilgi duyan ve deniz tutkunu olan Cavit Biriz (22), ailesinin de yönlendirmesiyle 9 yaşında rüzgar sörfü ile ilgilenmeye başladı. En iyi antrenörlerden ders alan Biriz'in yeteneği kısa sürede fark edildi. Türkiye genelinde elde ettiği başarılarla dikkat çeken Biriz, 2012 yılında Milli Takım'a seçildi. Milli sporcu olduktan sonra da başarısını sürdüren Biriz, 2015 ve 2016 yılında gençler kategorisinde, ardından üç yıl boyunca da genel kategoride üst üste birincilik elde etti. Ulaşılması zor bir seri yakalayan Biriz, 12 yıldır aralıksız sürdürdüğü rüzgar sörfünde hedefini ‘olimpiyat' olarak belirledi. Aynı zamanda İzmir Ekonomi Üniversitesi İşletme Bölümünde okuyan Biriz, Covid-19 nedeniyle olimpiyatların ertelenmesi üzerine hedefine ulaşmak için bir yıl daha beklemek durumunda kaldı.

Kampa girecek

2020'nin mart ayında yapılması planlanan yarışmanın ertelenmesi ve bu sürede sokağa çıkma kısıtlamasının gelmesi dahi Biriz'i hayalinden vazgeçirmedi. Türkiye Yelken Federasyonu'ndan özel izin alan Biriz, her gün toplamda 6 saat bisiklet, koşu ve deniz antrenmanı yapmayı sürdürdü. Polonyalı diyetisyenin kendisi için hazırladığı listeye birebir uyan Biriz, kendisini daha da geliştirdi. Biriz, 10 ülkenin katılımıyla 24 Kasım'da Portekiz'de yapılacak Kota Yarışması için tüm hazırlıklarını tamamladı. Kampa girmek için 2 Kasım'da Portekiz'e gitmeye karar veren Biriz, rakiplerini geçerek olimpiyat vizesi almak için oldukça iddialı.

Olimpiyatlara uzun süredir hazırlandığını söyleyen Biriz, yarışmaya her ülkeden en iyi sporcuların katılabildiğine dikkat çekerek, “Normal şartlarda olimpiyatlar bu yıl yapılacaktı; ancak pandemi, tüm planları değiştirdi. Olimpiyatlar 2021 yılına ertelenince, benim için hazırlanma süreci de uzamış oldu. Pandemi nedeniyle zorlandığımız süreçte, tüm olumsuz şartlara rağmen antrenmanlara devam etmek durumundaydım. Daha rahat hazırlanacağım düşüncesiyle İzmir'den ayrılmadım. Her sabah 60-70 kilometre bisiklet sürüyorum. Ardından da iki saat koşu yapıyorum. Son olarak da çalışmalarıma denizde devam ediyorum. Rüzgar sörfü kondisyon isteyen, kendinizi sürekli dinç tutmanız gereken bir spor. Ben de bunun için çok dikkatli davrandım" dedi.

Olimpiyatlara hazırlanırken, eğitimini de aksatmak istemediğini dile getiren Biriz, "Üniversitemizin sağladığı uzaktan eğitim imkanı, bu süreçte benim için büyük avantaj oldu. Antrenmandan arda kalan zamanda, derslere katılıyorum. Kayıt sistemi sayesinde, derslerin tekrarını istediğim zaman izleyebiliyorum. Olimpiyat hedefime çok yaklaştım. Rakiplerim elbette çok güçlü. Sonuçta herkes olimpiyata katılmak istiyor. Ancak daha önce geçtiğim rakiplerimi yine geçeceğime inanıyorum. Ailem, milli takımdaki hocalarım, akademisyenlerim, arkadaşlarım bana çok destek oldu. İnşallah Portekiz'den olimpiyat vizesiyle döneceğim" açıklamasını yaptı.