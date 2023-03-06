İzmirli depremzedeler asrın felaketinde hayatını kaybedenleri unutmadı

İzmirli depremzedeler, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenleri birinci ayında Bayraklı Deprem Anıtı önünde mum yakarak andı.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 ve Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğündeki iki deprem Kahramanmaraş dahil 11 ilde büyük yıkıma neden oldu. Yıkımla beraber can kaybı 46 bini geçti. Asrın felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlar için İzmirli depremzedeler Bayraklı da bulunan Deprem Anıtı önünde anma töreni gerçekleştirdi. Anıta karanfil bırakan ve mum yakan İzmirliler, depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulundu.

“Bu acı hepimizin”

Grup adına konuşma yapan Helin Kınay, “Her gün saat 20.00'de kayıplarımızı anmak için burada mumlarımızla olacağız. Saat 21.00'de evlerimizin pencerelerinde onlar için mum yakacağız. 6 ila 16 Mart tarihleri arasında yakalarımızda, evlerimizde, iş yerlerimizde siyah kurdelelerimizle yasımızı tutacağız. Bu acı hepimizin acısı. Biz tüm insanlarımızı bu acıyı yaşamaya ve bizlerle beraber kayıplarımızı anmak için her gün burada bizlerle olmaya davet ediyoruz” diye konuştu.