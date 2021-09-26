İzmirli doktor Covid-19'dan hayatını kaybetti

İzmir'de çocuk cerrahisi uzmanı olarak görev yapan Dr. Ali Sayan, yakalandığı korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan Dr. Ali Sayan, korona virüs nedeniyle yaşama veda etti. 62 yaşındaki Sayan'ın bir süredir Covid-19 tedavisi gördüğü ve durumunun ağırlaşmasının ardından dün hayatını kaybettiği öğrenildi. Sayan'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Doğançay Mezarlığı'nda toprağa verildi.