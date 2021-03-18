İzmirli doktor korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti

İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı İZELMAN AŞ'de görevli İşyeri Hekimi Dr. Gürdal Gönenç, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Yakalandığı korona virüs sebebiyle bir süredir tedavi gören İşyeri Hekimi Dr. Gürdal Gönenç'ten bugün acı haber geldi. 49 yaşındaki Gönenç, hekim arkadaşlarının tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Genç doktorun ölümü, yakın çevresi başta olmak üzere görev yaptığı İZELMAN ve sağlık çevrelerinde büyük üzüntüye sebep oldu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Soyer, "İZELMAN Ortak Sağlık Güvenlik Birimi'nde görevli işyeri hekimlerimizden Gürdal Gönenç'i Covid-19 virüsü nedeniyle kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi.