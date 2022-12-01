İzmirli Dora, Türkiye şampiyonu

ayak mücadeleleri kapsamında Urla'da gerçekleşen Techno 293, IQ Foil ve Funboard Slalom Yarışları'nda 6 ayrı kategoride EMR'nin 6 sporcusu kürsüye çıkmayı başardı. EMR Windsurf ve Yelken Kulübü sporcularından Dora Derinler de 'Olimpik Programa' girmeye hak kazanırken Türkiye Şampiyonu oldu.

EMR Windsurf Sailing Club, Türkiye Şampiyonası'nda rüzgar gibi esti. Türkiye Yelken Federasyonu (TYF) Yelken Ligi 1. ayak mücadeleleri kapsamında Urla'da gerçekleşen Techno 293, IQ Foil ve Funboard Slalom Yarışları'nda 6 ayrı kategoride EMR'nin 6 sporcusu kürsüye çıkmayı başardı. Aynı zamanda EMR Windsurf ve Yelken Kulübü sporcularından Dora Derinler de 'Olimpik Programa' girmeye hak kazandı ve Türkiye şampiyonu oldu.

Urla'da düzenlenen ödül töreninde Dora Derinler, IQ FOIL U21 Erkekler kategorisinde Türkiye şampiyonu, IQ FOIL Erkek Kategorisi'nde ise ikinci olarak madalyasını aldı. Techno 293 U13 Kızlar kategorisinde ikincilik kürsüsüne Parla Kabasakal çıkmayı başardı. IQ FOIL Youth Erkekler kategorisinde Ali Kaan Karataş Türkiye şampiyonluğunu kazandı, Alaz İneler de ikinciliği aldı. IQ FOIL Youth Kızlar kategorisinde Louisa Alexandra Schmidt, IQ FOIL Junior Erkekler kategorisinde ise Devrim Karataş ikinciliği göğüsledi.

“Milli takıma en çok sporcu veren kulübüz”

EMR Windsurf ve Yelken Kulübü Başkanı Kadri Özkan şunları söyledi:

“Bu sene de milli takıma en çok sporcu veren kulübüz. Çok büyük başarılar elde ettik. Tüm sporcularımızı, antrenörlerini, destek veren kulüp ve ailelerini kutluyorum.”

“Çalışkan ve ahlaklı sporcular yetiştiriyoruz”

Kulüp Antrenörü Emirşah Polat ise şu ifadeleri kullandı:

“Biz yalnızca başarılı değil, aynı zamanda çalışkan ve ahlaklı sporcular yetiştiriyoruz. Bu doğrultuda hem sporcularımız hem de aileler ile çok güzel bir iş birliğimiz var. Birlikte tarih yazmaya devam edeceğiz.”