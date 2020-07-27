İzmirli Eren Ceylan YKS birincisi oldu

Ceylan'ın hedefi ise Boğaziçi Üniversitesinde Bilgisayar Mühendisliği Bölümü okumak.

İzmir'de yaşayan Limitsiz Eğitim Kurumları öğrencisi İzmirli Eren Ceylan (18), YKS sayısal alanda tam puan alarak Türkiye birincisi oldu. Mutluluğunu ve yaşadığı gururu öğretmenleri ile paylaşan Ceylan, sınava disiplinli bir şekilde çalıştığını söyledi. Sayısal alanda kendisi gibi tam puan alan iki kişinin daha olduğunu belirten başarılı öğrenci, “Türkiye'deki üç kişinin içinde olmak gurur verici. Güzel bir sonuç bekliyordum ama birinci olduğumu öğrenince yine de şaşırdım. Mutlu ve gururluyum. Hep, dereceye girersem çok güzel olacağını düşünürdüm. Hatta geçmiş dönem birincilerinin videolarını izlerdim. ‘ÖSYM Başkanı birinciyi aramış, acaba nasıl bir duygu?' diye düşünürdüm. Bu sabah beni de aradı. Bu çok gurur verici. Ben sınava çalışma sürecini spor yapmaya benzetiyorum. Kolay değil ve bir anda olmuyor. Spor yaparken de kasların gelişmesi için kaslar ilk önce yırtılır ve üzerine daha güçlü kaslar gelir. Ders çalışmada da düzenli emek gerekiyor. Benim iki yanlışım var, ikisi de Türkçeden. Her insanın iyi olduğu alanlar farklı. Bu yüzden öğrencilerin kendilerini tanımaları, eksik olduğu konulara daha fazla çalışmaları gerekiyor” dedi.

“Günde 12 saatlik çalışma süremi aştığım zamanlar oldu”

Yerleştirme puanında da 3. olduğu bilgisini veren Ceylan, sınav süreci hakkında şunları söyledi: “ÖSYM Başkanı da sabah arayarak tebrik etti. Bu çok gurur vericiydi. Limitsiz Eğitim Kurumları, bu süreçte bana çok destek oldu. Sürecin 3'te 1'lik bölümü evde karantina altında geçti. Kırılma noktam o dönem oldu. Çok disiplinli çalıştım, öğretmenlerime sık sık sorular sordum. Karantina döneminde günde 12 saatlik çalışma süremi aştığım zamanlar oldu. Çalışırken Milli Eğitim Bakanlığı kitaplarından yararlanmaya özen gösterdim. O kitaplardan sorular çıkıyor. Sınavın son gününe kadar çalıştım. Bir not defterim vardı. Milli Eğitim Bakanlığı kitabında bilmediğim bilgileri not alıyordum. Sınavdan bir gün önce o kitaplara baktım ve işaretlediğim konulardan biri sınavda çıktı. O bilgiyi okumasaydım belki soruyu yine doğru bilecektim ama sınavda cevabın doğruluğundan emin olarak işaretlemiş oldum.”

“Yüz yüze eğitimin eksikliğini hissettirmedik”

Limitsiz Eğitim Kurumları kurucularından İbrahim Orhan da, Eren'in başarısıyla gurur duyduklarını ifade ederek, “Kendini bu kadar güzel ifade eden bir Türkiye birincisinin kurumumuzda eğitim görmesi çok gurur verici. Eren çok farklı bir öğrenci. Farkını sene başından itibaren hissettirmişti. Kendisini tebrik ediyorum. Birincilik, rastgele gelen bir şey değil. Eren'in altyapısında bir bilgi birikimi var. Eren aynı zamanda kendi okulunda, TAKEV Fen Lisesi'nde de okul birincisi. Eren bu süreçte disiplinli çalışmasından hiç ödün vermedi. Her öğretmeni ile iletişim halinde oldu. Biz de bu süreçte ona destek sunmaya çalıştık. Online eğitim sürecini de çok iyi yönettiğimizi düşünüyorum. Öğrencilere yüz yüze eğitimin eksikliğini hissettirmedik. Biz bu emeğin karşılığını alacağını biliyorduk. Bu sonuç karşısında gururluyuz” ifadelerini kullandı.

“Bu başarı tesadüf değil”

Kurumun kurucularından Şehmus Yüksel, “Eren bilgisayar mühendisliği eğitimi görürken bazı şeyleri yeni öğrenmeyecek. Yıl içerisinde zaten kendisinin önceden yazmış olduğu birçok kod ve öğrendiği yazılım dili vardı. Eren'i bu başarıyı yakalamış olması kesinlikle tesadüf değil ama bu işin merkezinde öğrenci var. Eren, üzerine düşeni fazlasıyla yaptı. Eren'in ailesi ve tüm öğretmenlerimiz de Eren'e destek oldu. Üçlü sacayağı iyi oturdu ve bu sürecin sonucunda çok güzel bir başarı geldi” derken, kurum kurucularından Kadir Yüksel ise, “Eren, başarısıyla kendini kanıtladı. Karakteriyle de insanlığa güzel şeyler katacağına inanıyorum” diye konuştu. Eren Ceylan'ın Matematik öğretmeni Erdem Gazioğlu da, “Eren, tanıştığımız ilk andan itibaren kişiliğini ortaya koyan bir öğrenciydi. Hayata bakış açısı, zekası çok üst seviyede. Öğrenmenin yaşı yoktur, Eren'den kendime kattığım çok şey oldu. Eren ders çalışma konusunda da kendini çok iyi planladı. Bu disiplinli çalışmanın sonucunda da bu başarı geldi. Hiçbir başarı tesadüf değil” sözlerine yer verdi.