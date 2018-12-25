İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İzmirli esnaf göle dönen caddede oltasıyla balık tuttu

İzmir’de esnaflık yapan bir vatandaş, alt yapı çalışmaları sonrasında kapatılmayan yollara tepkisini dile getirmek için eline oltasını aldı ve göle dönen caddedeki çukurda balık tutuyormuş gibi yaptı.

İzmir'de esnaflık yapan bir vatandaş, alt yapı çalışmaları sonrasında kapatılmayan yollara tepkisini dile getirmek için eline oltasını aldı ve göle dönen caddedeki çukurda balık tutuyormuş gibi yaptı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler ilgi gördü.


İzmir'de kentin bazı işlek noktalarında alt yapı çalışmaları devam ederken, elektrik, su, doğal gaz veya başka nedenlerden dolayı kazılan yolların kapanması uzun sürüyor. Bu durum, bazı vatandaşları da çileden çıkardı. İzmir'in Karabağlar ilçesinde esnaflık yapan Güven Kortun (34) isimli bir kişi de eline oltasını alarak göle dönen yolda balık tutuyormuş gibi yaparak atıfta bulundu.



Sosyal medyada çok paylaşıldı


Sosyal medyadaki görüntülerse onlarca kullanıcı tarafından paylaşılırken bazı vatandaşlar da Kortun'a destek oldu. Kazılan ve göle dönen yollara dikkat çeken Kortun, "Yolların hali 3 aydır böyle" diyerek tepkisini ortaya koydu. Aynı zamanda amatör bir balıkçı olan Güven Kortun yaptığı açıklamada, "Sadece İzmir'in değil bir çok şehrimizin sorunu. Yolun bir an önce yapılmasını istiyoruz" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.