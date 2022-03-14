İzmirli gayrimenkul uzmanı, eğitimleriyle Türkiye turnesine çıkıyor

İzmir'de 80 gayrimenkul danışmanı ile çalışan Mümtaz Önal, iş arkadaşlarına gayrimenkul üzerine eğitimler veriyor. Verdiği şirket içi eğitimleri sosyal medyaya yükledikten sonra Türkiye'nin her yerinden eğitim talepleri almaya başlayan Önal, Türkiye turnesine çıkıyor. İstanbul Anadolu yakasında başlayan eğitimler sırasıyla İzmir, Antalya, Kayseri, Bursa gibi birçok şehirde devam edecek. Eğitimleri ile yurtdışından da talep alan Önal, ilk yurtdışı eğitimini de önümüzdeki aylarda Almanya'da verecek.

Eğitimleri ile dikkat çeken Önal'ın yaşamındaki inanılmaz değişimler de dikkat çekiyor. Önal, 176 kilodan 88 kiloya düştükten sonra hayatını tamamen değiştirdi. Bir GSM şirketinde çalışırken hayatını değiştirmeye karar veren Önal, önce ameliyat olarak midesini küçülttürdü. Daha sonra sektör değiştirerek gayrimenkul sektörüne girdi. Gayrimenkul ofisi işleten Önal, aynı zamanda tiyatro ile ile ilgileniyor. Her sabah 06.40'da işyerini açan Önal, gayrimenkul ofisinin adını da ‘Batı 06:40' yaptı.

80 kişilik dev kadroyla çalışıyor

CB Batı 06:40 Gayrimenkul Brokerı Mümtaz Önal gayrimenkul üzerine çıkacağı eğitim turnesi hakkında açıklamalarda bulundu. Önal, “Öncelikle işimiz insan işi. Hem etki çevremizdeki insanların gayrimenkul ihtiyacını karşılıyoruz. Hem de Türkiye'deki bu sektöre giren herkese ışık olmaya çalışıyoruz. Ofisimizdeki 80 iş ortağımızın eğitimleri, her konuda yetkinliklerinin artırılması ne kadar önemliyse, biz sadece kendi bildiğini kendine saklayan, bildiği taktikleri sektöre yeni başlayan birileri ile paylaşmayan birileri değiliz. Bu eğitimlere ofisteki eğitimleri youtube kanalına yükleyerek başladım. Hatta bana birçok müşterim bize uyguladığın taktikleri neden sosyal medyada paylaşıyorsun dediler. Videoları sosyal medyada yükledikten sonra Anadolu'da çok fazla teveccüh gördü. Benim sosyal medyadaki videolarımla gayrimenkul sektörüne girmeye karar veren, eğitimlerdeki gibi arama yapan, porfföy görüşmesi yapan, portföyleri pazarlayan ve pazarlığı benim eğitimlerimle yapan binlerce kişi ortaya çıktı. İzmir'de ofiste verdiğim eğitimleri tüm sektör emekçilerine açıktır sloganıyla yapmaya başladım. Burada da dolup taşmaya başladık. Türkiye'nin her şehrinden 'bizim şehrimizde eğitim verir misin' talepleri gelmeye başladı. Ben de bunun ilk denemesini İstanbul'da gerçekleştirdim.” dedi.

İlk eğitim İstanbul'da

İstanbul eğitim programının yaklaşık 200 kişiyle yapıldığını kaydeden Önal, “Eğitimimizin adı ‘Yapmak Yapabilmek'. ‘Sloganımızda yapmak yapabilmeye aşıktır'. Eğitimlerimiz makul seviyede ücretli oluyor. Bedava olan her şey değersizleşiyor. Minimal rakamlara eğitim veriyoruz. İstanbul'daki eğitim güzel yerlere ulaştı. Bir gayrimenkul brokerının ücretli verdiği en kalabalık eğitim oldu. Markamızda da cirosal anlamda Türkiye Şampiyonu olan bir ofis olduk. Bu iş artık bir turneye dönüştü. Binlerce insan benden koçluk ve mentörlük almak istediğini ifade etti. İnsanların bunu talep ediyor mart ayında İzmir'de başlıyor. 17-18 Mart'ta İzmir'de, 25-25 Mart Antalya, 29-30 Mart Kayseri'de olacağız. Nisan'da TÜGEM organizasyonuyla Gaziantep, ardından Bursa, Samsun, Trabzon, İstanbul Avrupa yakası, Eskişehir, Afyon, Uşak, Aydın diye devam edeceğiz." diye konuştu.

Almanya'da eğitim verecek

Almanya'da 120 gayrimenkul danışmanı olan bir firmadan davet aldığını belirten Önal, "Oradaki programımız Mayıs ya da Haziran ayında gerçekleşecek. Biz gayrimenkul danışmanları olarak gayrimenkul satıyoruz. Porföyümüze gayrimenkuller almamız için portföy görüşmelerine, portföy randevularına ihtiyacımız var. Portföy bize 3 şekilde geliyor. Bölge çalışması yaparak, sahibinden satılıkları arayarak ve etki çevremizden portföyler geliyor. Zaman ve stres yönetimi, pazarlama gibi eğitimleri içeriyor.” dedi.

Yapmak, yapabilmeye aşıktır

“Emlakçılık tabela asmanın ötesinde bir konumda yer alıyor." diyen Önal, "Bizim 17 maddelik bir pazarlama planımız var. Gayrimenkul danışmanlarının pazarlıkta hiç hata yapmaması gerekiyor. Eğitimimizde bunlarda yer alıyor. Müzakereyi iyi yönetme, beden dili, nlp, tiyatroyla uğraştığım için tiyatral geçmişimi de kullanarak sahnede doğaçlama gayrimenkul tiyatrosu yapıyoruz. Eğitimin belli bir yerinde itirazları karşılama modülünde ellerimi bağlatıyorum. Bu durumda bile gelen en zor sorulara cevaplar veriyoruz. Zor şartlarda bile bunlar yapılabiliyorsa, müşterinin karşısında daha kolay şartlarda daha kolay yapabileceklerini anlatıyorum. Yaptığım satışlardan, tecrübelerden bahsediyorum. Yapa yapa yapılabilen bir sektördeyiz. Yapabilmenin yolu yapaktan geçiyor.Yapmak yapabilmeye aşıktır diyoruz.” şeklinde konuştu.